Risparmia con intelligenza: Conto Arancio di ING ti offre il 3%

Risparmiare con intelligenza è una delle sfide più importanti della società odierna. Con l’instabilità economica e i rischi per gli investimenti, trovare una soluzione sicura e conveniente per i propri risparmi è fondamentale.

Per questo, vogliamo parlarti di Conto Arancio di ING, un conto deposito che ti offre il 3% di interesse annuo lordo sulle somme vincolate per 12 mesi fino a 100.000 euro.

Conto Arancio: una soluzione che ti consente di risparmiare con intelligenza

Conto Arancio è un conto deposito che ti permette di ottenere un rendimento tra i più alti della categoria. Per avere il 3% di interesse annuo lordo per 12 mesi, devi solo aprire e attivare il conto con un primo versamento entro l’11 maggio 2024.

Da quel momento, per i primi 12 mesi, avrai il 3% di interesse annuo lordo fino a 100.000 euro sulle somme che decidi di vincolare.

Il bello è che non hai nessun vincolo: puoi aggiungere o togliere i tuoi risparmi quando vuoi e ricevere gli interessi alla fine dell’anno. Per esempio, se vincoli 10.000 euro per 12 mesi, alla fine dell’anno avrai 10.300 euro, con un interesse di 300 euro.

Conto Arancio è anche una soluzione a zero spese: non paghi nulla per aprire, chiudere, versare, prelevare e consultare il tuo conto online. Inoltre, è una soluzione sicura: ING è una banca solida e affidabile, che garantisce i tuoi risparmi fino a 100.000 euro.

Conto Arancio è quindi una soluzione ideale se intendi veramente risparmiare con intelligenza e ottenere un rendimento alto e sicuro. Se ti interessa, visita il sito di ING e scopri come aprire il tuo conto. Affrettati, l’offerta è valida fino all’11 maggio 2024.