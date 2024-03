Risparmia e guadagna con SelfyConto: conto corrente con deposito al 5%

Risparmia e guadagna con SelfyConto, il conto corrente che non solo facilita la tua vita finanziaria ma ti premia con un tasso di interesse al 5%. Questa è l’opportunità che hai atteso: un conto corrente che si adatta alle tue esigenze e valorizza i tuoi risparmi.

SelfyConto si impegna a offrirti un’esperienza bancaria davvero unica. Con la promozione attuale, diventando titolare e accreditando il tuo stipendio, otterrai un rendimento che nessun altro offre in questo momento storico. Il grande vantaggio è che il tuo denaro è a tua disposizione quando ne hai bisogno, senza penali o perdite di interessi.

Risparmia e guadagna con la gestione intelligente di SelfyConto

Il conto SelfyConto è gestibile con estrema semplicità dal tuo smartphone, e l’apertura avviene online in pochi minuti. Il canone di gestione? Gratuito per il primo anno e, se hai meno di 30 anni, rimarrà tale fino al tuo trentesimo compleanno.

La scelta delle carte di pagamento è ampia: dalla carta di debito MasterCard, gratuita e con assicurazione sugli acquisti, alla carta di credito che ti permette di dilazionare i pagamenti con un canone annuo di soli 12€, fino alla prepagata, ricaricabile istantaneamente per i tuoi acquisti online e in negozio. E i prelievi? Gratuiti in tutti gli ATM europei, presso le Poste e gli sportelli Intesa Sanpaolo.

L’operatività bancaria è completamente gratuita: bonifici SEPA, addebiti diretti, pagamenti di bollettini, versamenti e ricariche non comportano alcun costo aggiuntivo. E con l’app Mediolanum, disponibile per Android e iOS, hai una panoramica completa della tua situazione finanziaria e puoi effettuare operazioni bancarie, richiedere prestiti, investire e fare trading online.

Il servizio clienti di SelfyConto è pronto ad assisterti con un team dedicato, disponibile per chat tramite app o home banking. Per diventare titolare, visita il sito ufficiale e segui la procedura guidata. Risparmia e guadagna con SelfyConto: apri il tuo conto e inizia a beneficiare di un conto corrente che ti premia davvero.