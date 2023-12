Risparmia facilmente con i Pocket personalizzati di Revolut

Revolut offre una piattaforma finanziaria completa che permette di risparmiare, investire e gestire il denaro in modo efficiente, con una serie di funzionalità progettate per semplificare la gestione delle finanze personali con un tocco di personalizzazione.

Pocket personalizzati per ogni obiettivo

Revolut consente di creare “Pocket” personalizzati per ogni obiettivo, regalo o budget. Che si tratti di risparmiare per una futura avventura in montagna, per un imminente trasloco o per un viaggio, Revolut consente di organizzare i risparmi in modo efficiente. Basta creare un Pocket dedicato a ciascun obiettivo e assegnare un importo specifico da mettere da parte. In questo modo, si potrà tenere traccia dei propri progressi e lavorare verso ciò che si desidera.

Arrotondamento degli spiccioli

Una delle funzionalità innovative di Revolut è l’arrotondamento degli spiccioli. Quando si effettuano acquisti con la propria carta Revolut, è possibile impostare l’app in modo che ogni transazione venga arrotondata all’euro e che la differenza venga automaticamente trasferita nel proprio Pocket. Ad esempio, spendendo 2,50 € per un caffè, Revolut arrotonderà l’importo a 3,00 € e metterà da parte 0,50 € nel Pocket per aiutare ad accumulare con più facilità.

Carte di pagamento

Revolut offre una varietà di carte – sia fisiche che virtuali – tra cui scegliere, ognuna con caratteristiche e commissioni specifiche. È possibile selezionare quella che meglio si adatta alle proprie esigenze finanziarie e al proprio stile di vita.

Invio di denaro in tutto il mondo

Revolut permette di inviare denaro in tutto il mondo tramite l’app, rendendo il processo rapido ed efficiente, con tassi di cambio competitivi.

Un modo accessibile per investire

Infine, Revolut offre anche l’opportunità di investire in aziende internazionali senza commissioni a partire da soli 1 €. È importante notare che gli investimenti comportano rischi, e il valore degli investimenti può aumentare o diminuire. Tuttavia, per chi è interessato ad iniziare a investire, Revolut offre un modo accessibile per farlo.

Per provare Revolut Premium gratuitamente clicca qui.

Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione