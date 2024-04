Risparmia il 22% sul controller Xbox wireless Velocity Green con Amazon

Scopri il design rimodernato del Controller Wireless per Xbox nel colore Velocity Green ora che si trova in sconto su Amazon! Preparati alla prossima sessione di gioco con i tuoi amici, su PC o su Xbox Series X|S e Xbox One, comprando una periferica aggiuntiva: per un periodo di tempo limitato potrai risparmiare il 22% sul controller, e otterrai uno sconto aggiuntivo su PC Game Pass.

Acquista il controller Xbox in sconto su Amazon

L’offerta in questione riguarda proprio il modello sottostante, caratterizzato dalla vistosa e piacevole colorazione Velocity Green. Il controller Xbox di ultima generazione si presenta dunque con superfici sagomate e proporzioni raffinate per un comfort maggiore rispetto al modello precedente, grazie anche alla texture antiscivolo sui grilletti e al D-Pad ibrido per un uso delle frecce direzionali immediato e meno scomodo alle dita.

Il jack da 3,5mm ti permetterà di collegare cuffie compatibili per non utilizzare gli altoparlanti di monitor o TV, mentre con il pulsante Condividi potrai acquisire e condividere facilmente contenuti come screenshot, registrazioni e molto altro per immortalare i tuoi momenti di gioco preferiti. Infine tramite porta USB-C potrai giocare senza modalità wireless attiva, evitando il consumo delle batterie.

Il prezzo da pagare per aggiudicarti questa periferica è ora pari a 50,99 euro al posto di 64,99 euro, con consegna gratuita in un giorno ai clienti abbonati a Prime e risparmio aggiuntivo del 33% sul PC Game Pass.