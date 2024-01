Risparmia il 32% su questa Collezione di 90 Tisane da Vari Gusti!

Una bella tisana è un momento di pausa dalla quotidianità, un’occasione per rilassarsi e prendersi cura di sé. Grazie a questo set da ben 90 bustine assortite di Pukka Herbs, potrai sorseggiare in tranquillità numerose tisane. Ora, grazie allo sconto del 32%, le pagherai solo 27,35€ invece dei classici 39,99€ di listino.

Tutti i gusti delle tisane Pukka Herbs

Per un inizio di giornata carico di energia, Supreme Green Matcha è la scelta ideale. Con una combinazione rinvigorente di tè verde e polvere di matcha, questa miscela non solo offre antiossidanti benefici per la protezione cellulare, ma anche L-teanina, un aminoacido che favorisce la concentrazione e la memoria.

Per affrontare le sfide di una giornata intensa, Turmeric Gold è la risposta. Un mix speziato e agrumato di curcuma, limone e tè verde, questa tisana è un toccasana per mente e corpo. La curcuma, con le sue proprietà antinfiammatorie e antiossidanti, e il limone, ricco di vitamina C per rafforzare il sistema immunitario, formano una combinazione benefica.

Dopo un pasto abbondante, la freschezza di Three Mint è la soluzione perfetta per rinfrescare il palato e favorire la digestione. Questa miscela di menta, finocchio e zenzero è un vero alleato per il sistema digestivo.

Per un momento rigenerante nel pomeriggio, Three Ginger è la scelta ideale. Con una miscela di zenzero, lemongrass e tè verde, questa tisana non solo offre antiossidanti, ma contribuisce anche a migliorare la circolazione.

Quando è tempo di calma e relax, Love e Relax sono le tisane adatte. Love, con rose, lavanda e camomilla, beneficia l’umore e il sistema nervoso. Relax, con camomilla, tiglio e passiflora, promuove un sonno tranquillo.

Fai tuo il kit da 90 tisane di Pukka Herbs a soli 27,35€ grazie allo sconto del 32%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.