Risparmia il 60% su Norton 360 Standard e proteggi il tuo computer per un anno

Norton 360 Standard è un antivirus che offre protezione da diverse minacce online in tempo reale ed è compatibile con diversi sistemi operativi.

Tra i servizi offerti ci sono la VPN, il password manager, la SafeCam e la possibilità di gestire l’attività online dei figli.

In particolare, il servizio di Dark Web Monitoring è davvero ottimo. Questo servizio cerca le informazioni personali dell’utente nel Dark Web e nei forum privati e invia una notifica in caso di problemi. Ma è l’offerta speciale su Norton 360 Premium a farla da padrone: andiamo a scoprirla.

La soluzione completa per navigare online senza stress: Norton 360 Standard

Non c’è bisogno di presentare Norton: lanciata nel 1990 dal fondatore Peter Norton, è un’azienda di fama mondiale nella sicurezza digitale.

Questo prodotto è una combinazione di competenze e professionalità d’avanguardia che lo hanno reso un punto di riferimento per la protezione antivirus.

Norton 360 Standard è famoso per essere uno dei migliori per l’individuazione, blocco e rimozione dei virus informatici, e le sue utilità non sono da meno.

Questa VPN è dotata di un eccellente firewall compatibile con sia macOS che con Windows, che può prevenire eventuali infezioni bloccando connessioni sospette.

La VPN incorporata di base è essenziale per navigare sul Web in modo sicuro, garantendo la privacy e l’anonimato online dell’utente e proteggendo la connessione da intrusioni indesiderate.

Norton 360 Standard offre più della solita protezione. Il Password Manager è un utile strumento per proteggere le chiavi d’accesso e assicurarsi che vengano ricordate.

Lo spazio protetto su cloud rappresenta un’altra caratteristica preziosa, per evitare i sempre più comuni e temibili attacchi ransomware.

Quindi, qual è il prezzo? Grazie alle offerte attuali, Norton 360 Standard offre una notevole sicurezza a un costo molto conveniente: solo 29,99 euro, con uno sconto del 60%. Un’offerta che non si dovrebbe assolutamente perdere!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.