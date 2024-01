Risparmia il 65% su pCloud: spazi cloud a vita da 199 euro

L’archiviazione e la condivisione dei file in sicurezza è essenziale nella nostra era digitale, e pCloud si presenta come una soluzione affidabile per soddisfare queste necessità.

Attualmente, l’azienda offre uno sconto incredibile del 65% su entrambi i suoi piani a vita, senza abbonamenti mensili.

Offerte pCloud: piani Premium a vita a prezzi stracciati

I due piani offerti da pCloud sono progettati per adattarsi alle diverse esigenze di archiviazione. Il piano Premium da 500 GB, originariamente a 299 euro, è ora disponibile a soli 199 euro. Se hai bisogno di ancora più spazio, il piano Premium Plus da 2 TB è in offerta a 399 euro anziché 599.

Entrambi i piani sono a pagamento unico, e garantiscono trasparenza e niente costi nascosti. pCloud offre una vasta gamma di funzionalità avanzate per semplificare e rendere sicura l’esperienza di archiviazione e condivisione dei file.

Tra le caratteristiche di spicco, pCloud permette di condividere link e richieste file, invitare utenti alle cartelle condivise e personalizzare il branding dei link condivisi.

La sicurezza è prioritaria, con protezione TLS/SSL, crittografia 256-bit AES per tutti i file e la presenza di 5 copie dei file su server diversi.

Il servizio offre anche comodità come il caricamento automatico del rullino fotografico, estensione HDD tramite pCloud Drive, accesso selettivo offline e sincronizzazione automatica attraverso dispositivi multipli.

Con funzionalità multimediali come il video player incorporato, lo streaming video e l’audio player con playlist, pCloud si distingue per la sua versatilità.

Il servizio rassicura gli utenti con una garanzia di 10 giorni soddisfatti o rimborsati. Inoltre, il pagamento è criptato con sicurezza 256-bit SSL, garantendo la massima sicurezza delle transazioni online.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità di ottenere uno spazio cloud a vita con uno sconto del 65%, iniziando da soli 199 euro. Approfitta di questa promozione limitata e assicurati il tuo spazio cloud affidabile e conveniente con pCloud.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.