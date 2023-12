Risparmia in modo sicuro e conveniente con Conto Arancio

Conto Arancio di ING si presenta come la migliore soluzione per far crescere i tuoi risparmi. Oltre a essere privo di rischi, questo conto deposito è senza vincoli.

Il rendimento offerto è competitivo e sicuro, caratterizzato dall’assenza di costi di apertura, gestione e chiusura.

Se lo apri entro il 31 dicembre 2023, puoi godere di un tasso del 4% annuo lordo per 12 mesi sui depositi fino a 100.000€.

Conto Arancio: guadagna il 4% annuo lordo aprendolo oggi

Conto Arancio si integra facilmente con il tuo conto corrente, consentendoti di trasferire i risparmi tramite un semplice bonifico o da Conto Corrente Arancio con un giroconto, nel caso tu sia già cliente ING.

Poi puoi consultare quando vuoi sia il saldo che le operazioni attraverso l’area riservata o l’app per smartphone Android o iOS, cosa che rende l’esperienza bancaria ancora più accessibile.

Un vantaggio notevole è la possibilità di prelevare i tuoi soldi mantenendo gli interessi maturati, grazie all’assenza di vincoli. In quanto conto deposito, non sono previste spese o commissioni aggiuntive per versare, prelevare, aprire, chiudere o consultare il rendiconto online.

L’apertura del conto è un processo semplice. Devi andare alla pagina ufficiale di ING, cliccare su “Apri Conto Arancio” e seguire la procedura.

Con i documenti personali pronti, inserisci i dati anagrafici richiesti per inviare la tua richiesta. Se preferisci, puoi utilizzare anche lo SPID per semplificare ulteriormente il processo.

Per coloro che apriranno il conto e effettueranno un bonifico entro il 31 dicembre 2023, si apre l’opportunità di ottenere un tasso di interesse del 4% annuo lordo per 12 mesi.

Al termine di questo periodo oppure per depositi sopra i 100.000€, gli interessi saranno dell’1%. Gli attuali clienti di ING possono aprire Conto Arancio in pochi minuti dalla propria area privata, in pochi minuti. Fai crescere i tuoi risparmi: clicca sul link qui sotto e apri Conto Arancio.

