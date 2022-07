Risparmia in viaggio con il Cashback Fineco

Per tutti i nuovi clienti che apriranno un nuovo conto entro il 30 settembre, Fineco offre il canone gratuito per i primi 12 mesi. Ma questo non è l’unico vantaggio, infatti Fineco offre altre promozioni perfette per i viaggi estivi.

Sempre fino al 30 settembre, i clienti Fineco potranno anche richiedere il dispositivo Telepass per i propri viaggi e otterranno 6 mesi gratis di canone Telepass oltre ad un 5% di cashback sui pedaggi.

Un altro programma di cashback di Fineco é Mastercard Travel Rewards: il programma di cashback dedicato ai clienti titolari delle carte di credito Mastercard.

Il programma permette di ottenere un cashback sulle spese effettuate presso gli esercenti che aderiscono al programma anche all’estero.

Parte dell’importo speso per gli acquisti che rientrano nel programma verrà riaccreditato entro pochi giorni sull’estratto conto della carta. Il cashback è variabile da esercente a esercente e viene aggiornato con cadenza trimestrale.

Attualmente l’offerta si può applicare sugli acquisti effettuati presso esercenti che aderiscono al servizio in Australia, Brasile, Cile, Cina, Corea del sud, Emirati Arabi, Fiji, Francia, Hong Kong, Giappone, Malesia, Regno Unito, Singapore, Spagna, Stati,Uniti, Thailandia, Turchia e Nuova Zelanda.

Fineco: eccellenza italiana

Oltre ad essere – per il secondo anno consecutivo – tra le 30 aziende italiane di maggior valore per Kantar, Fineco risulta anche al primo posto in Italia nella classifica World’s Best Banks 2022 di Forbes. La classifica, alla sua quarta edizione e realizzata in collaborazione con la società di ricerche di mercato Statista, è stata stilata attraverso un’analisi condotta tramite un sondaggio presso oltre 45mila clienti in 27 diversi Paesi.

L’indice di soddisfazione complessivo è ottenuto attraverso metriche quali fiducia, termini e condizioni, servizi digitali, servizio clienti e consulenza finanziaria.

