Risparmia l'85% su tutti i piani premium del cloud di InternXT

Il cloud storage è oggi la miglior soluzione per archiviare i file, trasferirli da un dispositivo all’altro e condividerli con amici e colleghi di lavoro. Si tratta infatti di piattaforme online grazie alle quali salvare il proprio archivio digitale e potervi accedere in qualsiasi momento da smartphone o PC avendo sempre tutto a completa disposizione evitando di dover avere sempre con sé delle unità fisiche (pen drive, PC, hard disk esterni) che hanno anche il limite di uno spazio di archiviazione ridotto. Tra le piattaforme di cloud storage InternXT è tra le più interessanti per due importanti motivi: il prezzo (tutti i piani sono in promozione con lo sconto dell’85%) e la qualità del servizio che è la migliore per tutti i piani disponibili.

Tutto incluso senza sacrificare la sicurezza

Molti servizi riservano le funzionalità premium agli abbonamenti più completi e quelli, quindi, che costano di più. Non così con InternXT che per tutti i piani prevede le migliori tecnologie e funzionalità. Ciascun piano, infatti, sia esso individuale, business o con accesso a vita, prevede la crittografia end-to-end e quella “zero-knowledge” AES-256, con la possibilità di condividere file e cartelle protetti da password e accedere al proprio archivio tramite autenticazione a due fattori.

Tutti i piani, ancora, prevedono il supporto premium, la possibilità di caricare file anche di grandi dimensioni (fino a 20 GB) e di provare il servizio per 30 giorni e poi ottenere il rimborso in caso di disdetta anticipata. La differenza tra i piani è legata alla capienza dello spazio con quelli individuali che prevedono 200 GB a 13,80€ (invece che 45,99€), 2 TB a 33€ (invece che 109,99€), 5 TB a 60€ (invece che 199,99€) e 10 TB a 90€ (invece che 299,99€). Con lo sconto dell’85% ci sono anche i piani con accesso a vita da 2 TB a 135€ (invece che 900€), 5 TB a 285€ (invece che 1900€) e 10 TB a 435€ (invece che 2900€).