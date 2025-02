Risparmia sul Mac mini con Apple M4: sconto record su Amazon

Segnaliamo il prezzo minimo storico su Amazon per il Mac mini nella versione con chip Apple M4, quello di ultima generazione, perfetto per il lavoro e non solo. È l’evoluzione del Mini PC secondo la mela morsicata, pienamente compatibile con le funzionalità AI della suite Apple Intelligence che tra poche settimane saranno rese disponibili anche in Italia. Non lasciarti sfuggire l’offerta di oggi.

Mac mini con Apple M4 al minimo storico

Il sistema operativo preinstallato è macOS Sequoia con accesso garantito a tutti gli aggiornamenti rilasciati nel corso dei prossimi anni. Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate nel case dalle dimensioni compatte (12,7×12,7×5 centimetri). Per tutte le altre informazioni rimandiamo alla descrizione completa.

Chip Apple M4 con CPU 10-core, GPU 10-core e Neural Engine 16-core;

16 GB di memoria unificata;

unità SSD da 256 per l’archiviazione;

connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 ed Ethernet;

cinque porte USB-C (tre con Thunderbolt 4), uscita HDMI e jack cuffie.

La disponibilità è immediata e se lo ordini subito arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Sia la vendita che la spedizione sono gestite da Amazon, senza passare da intermediari, per garantire il massimo dell’affidabilità anche durante il trasporto.

Non devi attivare coupon o inserire codici promozionali: lo sconto di 60 euro è applicato in automatico e porta il nuovo Mac mini con chip Apple M4 al suo prezzo minimo storico di 899 euro (invece di 959 euro come da listino ufficiale). Il voto medio assegnato dalle tante recensioni pubblicate sull’e-commerce sfiora il perfect score: 4,8 stelle su 5.