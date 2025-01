Risparmia oltre il 30% sul piano Premium Plus 2 TB con accesso a vita al cloud

Solitamente le piattaforme di cloud storage propongono piani con 1 GB o 5 GB di spazio di archiviazione e per aumentare la capienza bisogna considerare il pagamento di un abbonamento mensile. Un costo che nel medio-lungo periodo può diventare particolarmente pesante. L’offerta di pCloud con i suoi piani a vita può rappresentare una vera e propria fonte di risparmio. Il piano Premium Plus, infatti, mette a disposizione ben 2 TB di spazio di archiviazione pagando una sola volta 399€ (e non 599€) e poter accedere sempre al proprio archivio senza preoccuparsi di costi fissi mensili o annuali.

Tutte le funzionalità incluse nei piani pCloud

Oltre a essere conveniente dal punto di vista economico, i piani pCloud sono molto interessanti anche da quello delle funzionalità. Ciascun piano, infatti, consente di accedere a un archivio in cloud sicuro (crittografia 256-bit AES, protezione TLS/SSL, salvataggio di 5 copie dei file su server differenti) e sempre accessibile. Grazie alle opzioni di sincronizzazione, infatti, si può effettuare il caricamento automatico delle foto e dei file salvati su altre piattaforme, così da avere tutto sempre a disposizione e con la memoria di smartphone e PC sempre libera.

Inoltre pCloud integra un video player e un audio player con i quali riprodurre immediatamente i file multimediali salvati, senza la necessità di dover scaricare app o software specifici per poterli aprire. Infine, aspetto non secondario, nel caso in cui si avesse bisogno di aggiungere altro spazio passando dal piano Premium Plus 2 TB a quello Ultra 10 TB, lo si può fare liberamente andando a pagare l’importo del piano aggiuntivo e ottenendo tutto lo spazio acquistato, in questo caso 12 TB.

Con questa offerta si dimenticano per sempre tutti i problemi di spazio disponibile sui propri dispositivi accedendo a una piattaforma di cloud storage comoda, pratica, sicura ed estremamente conveniente.