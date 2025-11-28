 Risparmia su PlayStation Portal grazie al Black Friday
Con supporto al cloud gaming grazie all'ultimo aggiornamento, PlayStation Portal è protagonista con un'offerta nel Black Friday su Amazon.
Entertainment Videogame
Con supporto al cloud gaming grazie all'ultimo aggiornamento, PlayStation Portal è protagonista con un'offerta nel Black Friday su Amazon.

Ti segnaliamo l’offerta di Amazon che per il Black Friday propone PlayStation Portal a un prezzo molto conveniente. Risparmia sul listino ufficiale e acquista il dispositivo di Sony per giocare ai titoli dei cataloghi PS5 e PS4 da remoto oppure in cloud gaming (con abbonamento PS+ Premium), grazie a un aggiornamento che gli appassionati hanno atteso a lungo e che è appena stati rilasciato. Si tratta di un articolo molto cercato nella categoria gaming, non fatichiamo a immaginare che possa far gola a molti.

Black Friday: offerta Amazon su PlayStation Portal

Integra un display da 8 pollici con risoluzione Full HD e supporto ai 60 fps. Si collega via Wi-Fi e ai due lati ci sono i controlli tipici del joypad DualSense con feedback aptico. Ti permetterà di divertirti anche quando, ad esempio, la TV in salotto è occupata da altri. Il voto medio assegnato da oltre 3.100 recensioni pubblicate dai clienti è superiore a 4 stelle su 5. L’immagine qui sotto ne mostra il design. Scopri di più e guarda altri scatti nella pagina dedicata.

PlayStation Portal con supporto a gioco da remoto e cloud gaming

Invece di pagarla 219,99 euro come da listino ufficiale Sony, in questo momento puoi acquistare PlayStation Portal in offerta a soli 199,00 euro, con un notevole risparmio. Non c’è bisogno di attivare coupon o di inserire codici, la riduzione della spesa è automatica. Sia la vendita che la spedizione sono a carico dell’e-commerce con disponibilità immediata (fino al sold out) e consegna gratis. In passato è risultata esaurita a lungo.

È il giorno del Black Friday e Amazon ha lanciato molte promozioni delle quali approfittare subito. Le più convenienti sono nella sezione dedicata agli sconti. Qui selezioneremo le migliori per elettronica, informatica, smart home e gaming come in questo caso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 nov 2025

Assist a porta vuota del Black Friday: FC 26 in forte sconto

Windows 11, calo di performance fino al 50% nei giochi GPU Nvidia

HORSES, il gioco italiano bannato da Steam (non si sa perché)

Le Crocs di Xbox in edizione limitata: sold-out dietro l'angolo?

