Risparmia su PlayStation Portal grazie al Black Friday

Ti segnaliamo l’offerta di Amazon che per il Black Friday propone PlayStation Portal a un prezzo molto conveniente. Risparmia sul listino ufficiale e acquista il dispositivo di Sony per giocare ai titoli dei cataloghi PS5 e PS4 da remoto oppure in cloud gaming (con abbonamento PS+ Premium), grazie a un aggiornamento che gli appassionati hanno atteso a lungo e che è appena stati rilasciato. Si tratta di un articolo molto cercato nella categoria gaming, non fatichiamo a immaginare che possa far gola a molti.

Black Friday: offerta Amazon su PlayStation Portal

Integra un display da 8 pollici con risoluzione Full HD e supporto ai 60 fps. Si collega via Wi-Fi e ai due lati ci sono i controlli tipici del joypad DualSense con feedback aptico. Ti permetterà di divertirti anche quando, ad esempio, la TV in salotto è occupata da altri. Il voto medio assegnato da oltre 3.100 recensioni pubblicate dai clienti è superiore a 4 stelle su 5. L’immagine qui sotto ne mostra il design. Scopri di più e guarda altri scatti nella pagina dedicata.

Invece di pagarla 219,99 euro come da listino ufficiale Sony, in questo momento puoi acquistare PlayStation Portal in offerta a soli 199,00 euro, con un notevole risparmio. Non c’è bisogno di attivare coupon o di inserire codici, la riduzione della spesa è automatica. Sia la vendita che la spedizione sono a carico dell’e-commerce con disponibilità immediata (fino al sold out) e consegna gratis. In passato è risultata esaurita a lungo.

