Risparmia sul robot ECOVACS DEEBOT N20e PLUS per la casa

Aspira e lava in un solo passaggio: ECOVACS DEEBOT N20e PLUS è in forte sconto su Amazon. Grazie all’offerta di oggi lo puoi acquistare a 100 euro in meno rispetto al miglior prezzo recente (degli ultimi 30 giorni). È venduto dallo store ufficiale del produttore e spedito attraverso la rete logistica dell’e-commerce. Ha un’autonomia che arriva fino a 350 minuti, grazie alla batteria da 5.200 mAh, per sessioni di funzionamento prolungate fino a 280 metri quadrati con una singola carica.

ECOVACS DEEBOT N20e PLUS, il robot per la pulizia

Impiega un sistema di aspirazione a 10.000 Pa e un contenitore per la polvere da 350 ml, adatto dunque anche per le grandi superfici, riducendo al minimo la frequenza di svuotamento. Ha in dotazione la tecnologia anti-groviglio ZeroTangle 2.0 per evitare che i capelli possano rimanere aggrovigliati, mentre le strutture a tripla V districano attivamente vari tipi di peli dalla spazzola principale (inclusi i peli degli animali domestici). Ancora, il rilevamento dei tappeti permette di identificarli e di evitarli in modo del tutto automatico durante il lavaggio. A questo si aggiunge la pianificazione intelligente del percorso TrueMapping che fa leva sulla scansione con radar laser per una navigazione precisa, eseguita in pochi minuti. Scopri di più nella descrizione completa.

Approfitta dell’offerta a tempo di oggi (non sappiamo fino a quando rimarrà attiva) e acquista ECOVACS DEEBOT N20e PLUS al prezzo di soli 299 euro. Il voto medio assegnato da migliaia di recensioni è superiore a 4 stelle su 5, a testimonianza della sua affidabilità.

Se lo ordini subito arriverà direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita.