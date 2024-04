Risparmia sul futuro della cybersecurity: fino al 42% di sconto su Kaspersky

L’importanza della cybersecurity è sotto gli occhi di tutti. In una società connessa 24 ore su 24 come la nostra, infatti, è sufficiente che vada a segno un attacco informatico per far cadere la vittima in un vero e proprio incubo: dal furto d’identità alla perdita dei dati più importanti, tra cui foto e file di lavoro, fino ai tentativi di estorsione.

A questo proposito, tra le migliori soluzioni si annoverano i prodotti di protezione antivirus del marchio Kaspersky, azienda di riferimento nel settore informatico a livello globale. Al centro dell’offerta segnaliamo il piano Kaspersky Standard, una soluzione di cybersecurity pluripremiata in grado di proporre funzionalità avanzate per sicurezza, prestazioni e privacy. Il piano Kaspersky Standard è in offerta a €19,99 anziché 34,99 €, prezzo iniziale per il primo anno di abbonamento. Il rinnovo avverrà automaticamente al costo di 34,99 € all’anno.

Kaspersky Standard: il futuro della cybersecurity è qui

Sicurezza avanzata con sistema anti-phishing incluso, strumento intelligente per ottimizzare le prestazioni del dispositivo in uso, più una protezione granitica durante i pagamenti online: questi i principali punti di forza messi in campo da Kaspersky Standard, la soluzione pensata per offrire una protezione multidispositivo andando oltre la logica del classico antivirus.

Anche i test indipendenti confermano l’ottimo lavoro svolto dai tecnici di Kaspersky sui nuovi prodotti pensati per salvaguardare la vita digitale di ogni persona. Su tutti, AV Comparatives ha nominato Kaspersky come prodotto dell’anno 2023.

Ma cos’ha di tanto speciale il piano Standard di Kaspersky rispetto alla concorrenza per meritarsi simili riconoscimenti?

Ecco nel dettaglio tutte le principali funzionalità del pacchetto cybersecurity confezionato dall’azienda numero uno del settore:

antivirus : una protezione su più livelli, al fine di prevenire ed eliminare eventuali virus;

: una protezione su più livelli, al fine di prevenire ed eliminare eventuali virus; protezione dagli hacker : sistema avanzato anti-phishing, unito a un potente firewall, impediscono a terze persone di prendere il controllo del computer e di effettuare accessi non autorizzati;

: sistema avanzato anti-phishing, unito a un potente firewall, impediscono a terze persone di prendere il controllo del computer e di effettuare accessi non autorizzati; ottimizzazione delle prestazioni : un insieme di misure rapide consente di aumentare la velocità del computer o del dispositivo mobile in uso;

: un insieme di misure rapide consente di aumentare la velocità del computer o del dispositivo mobile in uso; pulizia del disco rigido : rimozione dei file duplicati e di grandi dimensioni non necessari, in aggiunta all’eliminazione delle app meno usate, per liberare così spazio dal dispositivo e migliorarne le prestazioni;

: rimozione dei file duplicati e di grandi dimensioni non necessari, in aggiunta all’eliminazione delle app meno usate, per liberare così spazio dal dispositivo e migliorarne le prestazioni; protezione dei pagamenti online e app bancarie : reindirizzamento a un browser sicuro, così da impedire ai cybercriminali di intercettare i dati delle carte di credito, a cui si aggiunge una protezione delle app bancarie a prova di hacker;

: reindirizzamento a un browser sicuro, così da impedire ai cybercriminali di intercettare i dati delle carte di credito, a cui si aggiunge una protezione delle app bancarie a prova di hacker; navigazione privata: strumenti che garantiscono una navigazione in completo anonimato, il blocco degli annunci pubblicitari fastidiosi, e una protezione sia del microfono che della webcam per evitare di essere spiati quando si è al computer.

La tipologia di piano in questione offre una copertura per un dispositivo a scelta tra PC Windows, Mac, smartphone o tablet Android e iPhone o iPad.