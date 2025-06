Risparmia sulla bolletta: fino a 150€ di sconto attivando Sorgenia

Risparmio, trasparenza e sostenibilità in bolletta: oggi è possibile grazie alle nuove offerte Sorgenia. Chi è alla ricerca di una fornitura conveniente per la propria casa può approfittare di una promozione imperdibile: fino a 150 euro di sconto in bolletta per chi sceglie Sorgenia come nuovo fornitore di luce, gas o fibra. Bastano pochi click per scoprire quanto si può risparmiare, con la garanzia di un servizio 100% digitale, green e senza costi nascosti.

I due piani Sorgenia per risparmiare

Sorgenia offre una proposta chiara, oltre che conveniente. Attivando un’offerta per luce, gas o fibra, i nuovi clienti possono ricevere uno sconto di benvenuto fino a 150 euro direttamente in bolletta. Sono due le offerte disponibili.

La prima è Next Energy 24: l’offerta perfetta per chi vuole bloccare il prezzo dell’energia per 24 mesi, al riparo dalle fluttuazioni del mercato. È l’ideale per chi desidera stabilità e vuole pianificare le proprie spese energetiche. Questi i costi:

Prezzo componente energia: 0,122 €/kWh

Prezzo componente gas: 0,499 €/Smc

Sconto benvenuto: 60€

La seconda è Next Energy Sunlight: per chi preferisce la flessibilità del prezzo indicizzato, beneficiando dei vantaggi del mercato all’ingrosso e scegliendo energia 100% green. Perfetta per chi cerca una fornitura dinamica e sostenibile. I costi:

Prezzo luce indicizzato: PUN Index GME con contributo di 0,006 €/kWh (1° anno)

Prezzo gas indicizzato: PSV Day Ahead con contributo di 0,09 €/Smc (1° anno)

Sconto benvenuto: 60€

A questi si aggiunge il vantaggio di un servizio completamente digitale: dalla stipula del contratto, al monitoraggio dei consumi, fino al pagamento delle bollette. Nessuna fila, nessuna attesa, tutto online. Inoltre, Sorgenia garantisce zero costi nascosti: il cambio fornitore è senza spese di attivazione o cauzioni.

Scegliere Sorgenia significa unire il risparmio immediato, grazie allo sconto di benvenuto fino a 150€, a un modello di fornitura energetica trasparente, digitale e sostenibile. Calcola subito il tuo preventivo online in pochi minuti e scopri quanto puoi risparmiare sulla tua bolletta.