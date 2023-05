Risparmia sull'acquisto di uno Smartphone o di un iPhone con la Legge 104

Le persone con una disabilità riconosciuta dalla Legge 104 del 1992, possono acquistare uno smartphone a prezzi scontati grazie alle agevolazioni previste dalla normativa.

Cos’è la Legge 104 e quali sono le agevolazioni per l’acquisto di Smartphone

La Legge 104/92 è una legge che tutela i diritti delle persone con disabilità, e prevede una serie di misure e di agevolazioni per favorire il loro benessere e la loro integrazione sociale. Tra le varie agevolazioni, c’è anche la possibilità di acquistare apparecchiature e dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, con l’IVA agevolata al 4% e la detrazione IRPEF al 19%.

Queste agevolazioni riguardano anche l’acquisto di smartphone e di iPhone, che possono essere considerati dei sussidi tecnici che aiutano le persone con disabilità a migliorare la loro qualità di vita.

I documenti necessari per acquistare con lo sconto della Legge 104

Per poter acquistare uno Smartphone con lo sconto della Legge 104, sia online che presso un negozio fisico, è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:

codice fiscale;

documento di riconoscimento in corso di validità;

copia del certificato medico o del verbale di Legge 104 che attesta la disabilità e il collegamento funzionale con il dispositivo.

Inoltre, è necessario compilare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui si dichiara di acquistare il dispositivo per uso personale e non per scopi commerciali.

Quali sono i requisiti per acquistare uno Smartphone con lo sconto della Legge 104

Per poter acquistare uno Smartphone con lo sconto, è necessario avere il riconoscimento della disabilità ai sensi della Legge 104, che deve essere attestato da un certificato medico o da un verbale rilasciato dalla commissione sanitaria.

Inoltre, è necessario che ci sia un collegamento funzionale tra la disabilità del richiedente e il dispositivo che si intende acquistare. Questo significa che lo smartphone o l’iPhone, devono essere utilizzati per facilitare le attività quotidiane della persona con disabilità, o per compensare le sue limitazioni.

Come acquistare online uno Smartphone con lo sconto della Legge 104

Per acquistare online, su un sito di e-commerce, lo Smartphone con lo sconto della Legge 104 bisogna:

scegliere il modello dello smartphone nei siti autorizzati;

aggiungere il prodotto al carrello;

procedere al checkout;

inserire i dati di spedizione e di pagamento, selezionando l’opzione “Acquisto agevolato IVA al 4%”. Questa opzione permette di pagare solo il 4% di IVA invece del 22%, grazie alle agevolazioni previste dalla Legge 104 per le persone con disabilità;

caricare tutti i documenti richiesti in formato digitale.

Una volta inviati e compilata la dichiarazione, si procede con la conferma dell’ordine e il pagamento del dispositivo scontato.

Come detrarre l’acquisto dello Smartphone

Il disabile che compra lo smartphone con la legge 104 ha diritto anche ad una detrazione Irpef pari al 19% sul prezzo pagato per l’acquisto. Tale importo portato nella successiva dichiarazione dei redditi annuale, anche con il modello 730, farà ottenere il credito d’imposta corrispondente.

L’importo speso per l’acquisto del cellulare è integralmente detraibile. La detrazione può essere fruita anche dal familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico.