Samsung svela One UI 5 Watch con molte novità

Samsung ha annunciato in anteprima One UI 5 Watch, la nuova versione del software che arriverà sui Galaxy Watch nei prossimi mesi. Il produttore coreano ha migliorato le funzionalità relative alla salute, al fitness e alla sicurezza. Il debutto dell’aggiornamento avverrà con il lancio dei Galaxy Watch 6.

One UI 5 Watch: importanti novità

Una delle novità più interessanti e utili riguarda il monitoraggio del sonno. La nuova interfaccia utente mostra in modo chiaro il punteggio sonno dell’utente per fornire una panoramica più dettagliata del riposo notturno, seguito da metriche correlate quali le fasi del sonno, le ore in cui si russa e i livelli di ossigeno nel sangue. Inoltre, la funzione Guida al sonno è ora completamente accessibile sullo smartwatch e sullo smartphone abbinato.

L’aggiornamento software permette anche di creare un ambiente confortevole che migliora la qualità del sonno attraverso la connessione di Galaxy Watch con vari dispositivi. Quando l’orologio rileva che l’utente si è addormentato, SmartThings consente di spegnere i dispositivi collegati, mentre la modalità Riposo disattiva le notifiche e oscura gli schermi di smartphone e smartwatch.

Samsung ha migliorato anche le funzionalità relative al fitness. La funzione Heart Rate Zone personalizzata è stata aggiunta ai vari tool per la corsa, tra cui l’analisi in tempo reale e un programma di allenamento ad intervalli personalizzato. La nuova funzione analizza le capacità fisiche individuali e imposta cinque livelli ottimali di intensità dell’allenamento.

Gli utenti che possiedono un Galaxy Watch Pro possono sfruttare le novità della funzione Itinerario che ora supporta la corsa e la camminata. Grazie all’accesso al database di file GPX dall’app Samsung Health è possibile ricevere suggerimenti su nuovi percorsi in base a posizione, tempo, valutazione o popolarità.

Samsung ha infine migliorato le funzionalità relative alla sicurezza. La funzione SOS consente di comunicare direttamente con un numero telefonico di emergenza per trasmettere la posizione geografica e di accedere alle informazioni mediche. Inoltre, il rilevamento delle cadute è ora attivato di default per gli utenti con età uguale o maggiore di 55 anni.

