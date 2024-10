Risparmia sulle vacanze di Natale con Revolut grazie ai RevPoints, ecco come

Revolut diventa, sempre di più, la scelta giusta per tutti i consumatori italiani alla ricerca di un conto con carta abbinata per la gestione delle spese quotidiane. Disponibile anche con canone zero, scegliendo il piano Standard, Revolut ha un’offerta modulata su più piani, permettendo a tutti gli utenti di poter scegliere la versione più adatta alle proprie necessità.

Ad arricchire l’offerta di Revolut c’è ora un bonus aggiuntivo: l’istituto ha lanciato il programma RevPoints che consente di accumulare punti effettuando acquisti con la carta Revolut (sempre inclusa e con canone zero). I punti possono poi essere utilizzati per ottenere miglia aeree e sconti su soggiorni ed esperienze.

In questo modo, quindi, con Revolut è possibile i punti per organizzare le vacanze di Natale in arrivo oppure le prossime vacanze estive o anche un semplice weekend fuori, ottenendo sconti su biglietti aeree e sui soggiorni. Per chi sceglie il piano Standard e poi passa a un piano a pagamento, inoltre, Revolut garantisce un bonus in RevPoints, incentivando ulteriormente il passaggio.

Per aprire il conto basta accedere al sito ufficiale di Revolut, tramite il box riportato qui di sotto.

Revolut: tanti vantaggi, anche a canone zero

La possibilità di sfruttare il programma RevPoints (completamente gratuito) rappresenta un’importante aggiunta per gli utenti che scelgono Revolut. Il rapporto tra euro spesi e punti accumulati è legato alla versione di Revolut scelta. Con il piano Standard è possibile ottenere un punto per ogni 10 euro spesi. Il rapporto diventa 1 a 1 con il piano top di gamma Ultra.

Per tutti i clienti Revolut, a prescindere dalla versione scelta, c’è la carta di pagamento abbinata, con cui effettuare acquisti e prelievi (il plafond per i prelievi gratuiti dipende dal piano scelto). C’è anche la possibilità di sfruttare il cambio valuta senza commissioni (anche in questo caso con un plafond mensile che cambia in base al piano scelto).

Revolut, inoltre, aggiunge un accesso facilitato al mondo degli investimenti, con tanti servizi collegati, e molti altri vantaggi. Di recente, ad esempio, l’istituto ha aggiunto anche i prestiti personali da richiedere via app. Per tutti i dettagli e per aprire il conto basta seguire il link qui di sotto.