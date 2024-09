Risparmiare sui costi di storage cloud: come fare con Cubbit

Con l’aumento esponenziale del volume di dati gestiti in azienda, i costi associati allo storage cloud sono diventati una preoccupazione crescente. Sebbene i benefici del cloud storage siano evidenti – scalabilità, flessibilità e semplificazione della gestione dei dati – esistono costi occulti che possono influenzare significativamente il budget dei professionisti e delle imprese. Cubbit emerge come una soluzione innovativa che elimina le spese nascoste, offrendo un approccio trasparente e altamente efficiente. Esploriamo quindi i vantaggi della piattaforma Cubbit e spieghiamo come permetta di ottimizzare i costi dello storage.

L’impatto della crescita dei dati

Le aziende oggi si trovano a gestire una quantità di dati in continua espansione: dai dati “freddi” a quelli “caldi”. I dati caldi sono informazioni utilizzate di frequente, che devono essere accessibili rapidamente. I dati freddi sono usati più di rado e possono essere archiviati su supporti più lenti ed economici.

Questo fenomeno genera una domanda crescente di soluzioni di storage versatili, affidabili e convenienti. Tuttavia, la gestione e la conservazione di questi dati non sono affatto prive di costi. Le aziende spesso si trovano a dover affrontare spese impreviste legate a trasferimenti di dati, cancellazioni e ridondanza.

È quindi cruciale, per i professionisti IT, individuare soluzioni che non solo soddisfino le esigenze di storage, ma che siano anche economicamente sostenibili.

Cubbit: un approccio rivoluzionario nello storage cloud

Fondata a Bologna nel 2016, Cubbit ha rapidamente scalato il settore dello storage cloud, proponendo un modello che si discosta dalle tradizionali pratiche di pricing.

La piattaforma offre un sistema di storage cloud che si basa su un’architettura geodistribuita e su tecnologie peer-to-peer, garantendo così non solo la sicurezza dei dati, ma anche una gestione dei costi senza precedenti.

Trasparenza dei costi: un vantaggio competitivo

Un aspetto distintivo di Cubbit è la sua proposta tariffaria trasparente, che elimina tutti i costi aggiuntivi spesso non comunicati da altri fornitori. Nella maggior parte delle soluzioni di storage cloud, le aziende devono infatti affrontare spese per:

Trasferimenti di dati : Il costo per il trasferimento dei dati da e verso il cloud può rivelarsi elevato, specialmente per le grandi aziende che gestiscono volumi massicci di informazioni. Cubbit abbatte queste spese, consentendo una migrazione dei dati senza oneri.

: Il costo per il trasferimento dei dati da e verso il cloud può rivelarsi elevato, specialmente per le grandi aziende che gestiscono volumi massicci di informazioni. Cubbit abbatte queste spese, consentendo una migrazione dei dati senza oneri. Cancellazione dei dati : Molti fornitori impongono penali per la cancellazione anticipata dei contratti e costi per l’eliminazione dei dati. Con Cubbit, la cancellazione dei dati è possibile senza spese, offrendo maggiore flessibilità alle aziende.

: Molti fornitori impongono penali per la cancellazione anticipata dei contratti e costi per l’eliminazione dei dati. Con Cubbit, la cancellazione dei dati è possibile senza spese, offrendo maggiore flessibilità alle aziende. Ridondanza: La gestione delle repliche di dati per garantire la disponibilità e la resilienza, può aumentare notevolmente i costi. La piattaforma di Cubbit, invece, integra la ridondanza in modo naturale senza costi aggiuntivi.

Sicurezza e conformità: due pilastri fondamentali

La sicurezza dei dati è una delle principali preoccupazioni per qualsiasi azienda. Cubbit offre un sistema di crittografia automatica e distribuzione dei dati su nodi separati, garantendo una protezione robusta contro le minacce informatiche, come ransomware e malware. I dati sono frammentati in più parti e crittografati con chiavi uniche, rendendo impossibile la ricostruzione del file senza l’accesso a tutti i nodi.

Grazie alla sua architettura geodistribuita, Cubbit consente alle aziende di soddisfare i requisiti di conformità più rigorosi, garantendo che i dati rimangano all’interno dei confini nazionali. Questo tipo di schema non solo migliora la sicurezza, ma promuove anche la sovranità digitale, un tema di crescente importanza nell’attuale panorama europeo.

Compatibilità S3: un vantaggio per l’integrazione

Cubbit si distingue anche per la sua compatibilità con il protocollo S3 di Amazon Web Services (AWS). Questa caratteristica consente un’integrazione fluida con strumenti e applicazioni già in uso nelle aziende, senza necessità di apportare modifiche significative ai flussi di lavoro esistenti. Le organizzazioni possono così adottare Cubbit come soluzione di storage senza interrompere le loro operazioni quotidiane.

A chi si rivolge Cubbit

La soluzione di storage cloud di Cubbit si rivolge a singoli professionisti che necessitano di soluzioni di archiviazione sicure e scalabili. Questi utenti possono sfruttare il cloud geodistribuito di Cubbit per gestire i propri dati in modo efficiente, garantendo al contempo un alto livello di sicurezza grazie alla cifratura e alla distribuzione dei dati su rete peer-to-peer.

D’altro canto, aziende di ogni dimensione possono utilizzare la piattaforma per creare uno storage cloud personalizzato, compatibile con S3, che consente una gestione semplificata dei dati. Cubbit ha già attratto oltre 350 aziende di primo livello in Italia: le soluzioni offerte sono particolarmente adatte per le esigenze delle imprese che desiderano mantenere il controllo sui propri dati e ridurre i rischi associati a downtime e data breach.

I Managed Service Provider (MSP) possono beneficiare delle opportunità di Cubbit per presentarsi ai propri clienti con un’offerta affidabile, altamente personalizzabile, scalabile ed economicamente vantaggiosa. Le tariffe competitive applicate da Cubbit permettono ai MSP di accedere a condizioni preferenziali.

Cubbit DS3 Composer dà modo a chiunque di diventare cloud provider, con la possibilità di rivendere il servizio a soggetti terzi.

I MSP possono contare su un’assistenza tecnica e commerciale di alta qualità, facilitando così la risoluzione di eventuali problemi e ottimizzando le loro offerte. La piattaforma è dotata di una dashboard intuitiva che consente ai MSP di gestire progetti e storage in modo semplice ed efficiente, migliorando la gestione delle risorse e semplificando le operazioni quotidiane.

In un contesto normativo sempre più complesso, la compliance è fondamentale. Cubbit consente agli MSP di garantire la conformità alle normative locali come il GDPR, grazie alla possibilità di geodelimitare l’area in cui i dati sono custoditi.

Cubbit rende sostenibile il budget

L’adozione della piattaforma Cubbit non solo elimina costi imprevisti, ma trasforma i costi operativi in costi fissi prevedibili. La pianificazione finanziaria più efficace consente anche alle aziende di accedere a fondi pubblici e investimenti con maggiore facilità.

Cubbit si trasforma quindi in una preziosa leva per gestire il proprio budget IT in modo più strategico, ottimizzando le risorse e riducendo i costi complessivi.

Di solito, i cosiddetti egress fee e quelli per il trasferimento interregionale dei dati possono accumularsi rapidamente, influenzando il bilancio aziendale. Le penali per la chiusura anticipata dei contratti e i costi di de-provisioning possono sorprendere le aziende che non pianificano correttamente. Infine, le spese per backup e archiviazione a lungo termine possono rivelarsi considerevoli se non gestite in modo efficace.

Chi sceglie Cubbit spazza via questi costi evitando che, in un qualsiasi momento, possano presentarsi sorprese finanziarie per le imprese di qualunque dimensione.

Come scoprire i vantaggi di Cubbit

Le aziende interessate a esplorare le capacità di Cubbit possono attivare una prova gratuita, senza necessità di fornire dati di pagamento (i.e. carta di credito). Questa opportunità permette di provare la piattaforma e valutare come riesca a soddisfare le specifiche esigenze di storage di ciascuna realtà.

I risultati parlano chiaro: le aziende che hanno adottato Cubbit hanno immediatamente registrato riduzioni significative nei costi di archiviazione. I clienti di Cubbit spaziano dai singoli professionisti alle grandi realtà enterprise, riflettendo la versatilità dell’offerta di storage cloud.

Conclusioni

In un contesto aziendale in rapida evoluzione, la gestione dei dati e dei costi associati è fondamentale per il successo di qualsiasi impresa. Cubbit si propone come una soluzione innovativa che elimina i costi segreti dello storage cloud, garantendo allo stesso tempo sicurezza, trasparenza e compatibilità.

Le aziende che scelgono Cubbit possono non solo ottimizzare il loro budget, ma anche migliorare la gestione dei dati, contribuendo così a una strategia aziendale più sostenibile e proficua.