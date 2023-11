Risparmio energetico: Evohome Shop per l'ufficio e per la casa

Gli uffici, così come le case, hanno ritmi specifici e ricorrenti, basati sulle abitudini e gli orari di chi ne vive gli ambienti. Ogni ufficio ha orari di ingresso e uscita differenti, momenti della giornata con più persone, locali più o meno vissuti e popolati. Infine, ogni ufficio ha un momento dedicato alla pulizia ed all’arieggiamento, ha locali di ingresso/uscita ed altri per ricevere gli ospiti: ognuna di queste specificità richiede una termoregolazione specifica che contempli tanto la necessità di avere ambienti accoglienti e adeguatamente caldi, quanto l’obbligo di pensare al risparmio energetico ed al contenimento dei costi.

Per questo motivo un approccio intelligente al problema è un passo obbligato, l’utilizzo di sistemi smart è la migliore delle soluzioni ed Evohome Shop è il punto di riferimento ideale. Sulla vetrina dell’e-commerce, infatti, si possono trovare kit pensati tanto per l’ufficio quanto per l’abitazione, tanto per il condominio quanto per complessi operativi multiformi e dettati su differenti esigenze. Ogni situazione richiede infatti una risposta tailor made ed è solo con la domotica che tutto ciò può essere fatto con un controllo ed una consapevolezza continui su quanto posto in essere.

Il risparmio, in tutto ciò, è l’inizio e la fine del discorso: è il movente e la conseguenza, è l’obiettivo e anche il risultato. Il Black Friday è invece l’occasione per ammorbidire ulteriormente l’investimento iniziale, che attraverso le detrazioni fiscali diventerà ancor più leggero e verrà agilmente ammortizzato quindi in breve tempo grazie a quanto sarà facile appurare in bolletta dall’installazione in poi.

Tutte le soluzioni Evohome Shop per l’ufficio e per la casa

Gli uffici sono spesso organizzati in modo molto semplice: una serie di caloriferi (o riscaldamento a pavimento), un termostato, una caldaia. Una temperatura costante ovunque, orari abbozzati di entrata e uscita per un minimo taglio dei consumi in orario notturno: di solito si ferma tutto a questo livello. Eppure c’è un modo molto semplice per evolvere il concetto e portarlo ad uno stadio più evoluto: gli sconti sui prodotti Honeywell Resideo consentono, con spese del tutto minime, di avere un controllo ben più profondo e capillare della situazione.

Si tratta di pacchetti di facile installazione (sia in modo autonomo che con l’aiuto di un termotecnico) come i seguenti:

Con simili strumenti è possibile:

controllare la temperatura in ogni singolo ambiente;

programmare la temperatura affinché in un dato momento sia quella attesa, lasciando che l’intelligenza di bordo del sistema sappia regolare l’erogazione del calore in modo utile al raggiungimento della condizione perfetta nel momento indicato: il sistema è in grado di apprendere l’adattamento termico di ogni locale, regolandone di conseguenza l’irrorazione energetica;

evitare falsi positivi come quelli relativi agli shock termici di breve durata (ad esempio una finestra aperta per pochi minuti per le pulizie quotidiane);

calibrare il riscaldamento delle stanze esposte al sole in modo differente rispetto a quelle proiettate a Nord, così che ognuna possa avere il giusto trattamento per essere nella temperatura ideale all’ora indicata;

gestire l’attività della caldaia anche in base alle temperature esterne, prevedendo così in anticipo la necessità di calore per poterlo erogare poco alla volta (con curve di consumo più convenienti).

Quando si parla di “intelligenza”, questo è ciò che consente di fare: un utilizzo consapevole delle informazioni al fine di ottenere le migliori condizioni ricercate. L’obiettivo viene raggiunto grazie a valvole elettrostatiche che lavorano sulla singola fonte di calore, grazie a schermi touch che permettono di programmare la temperatura nelle varie zone e grazie ad attivatori che gestiscono caldaie e pompe di calore nel migliore dei modi. I limiti? Pressoché nulli: fino a 12 zone controllabili, ognuna delle quali può ospitare tutte le valvole di cui si ha bisogno. Addirittura, è possibile agire anche in ottica inversa di raffrescamento: quando a disposizione c’è una pompa di calore, i medesimi sensori che regolano l’erogazione di calore potranno coadiuvare la gestione del fresco, così da avere il miglior clima anche nei mesi più caldi ed il medesimo livello di risparmio per tutto l’anno.

Evohome Shop non mette a disposizione soltanto i kit (con sconti da 30 a 60 euro cadauno), ma anche singole valvole aggiuntive che possono ampliare i pacchetti di base iniziali. In particolare durante il periodo del Black Friday è utile segnalare le seguenti due tipologie di valvole:

Valvole termostatiche HR924WE

dotata di schermo di rilevamento della temperatura

dotata di schermo di rilevamento della temperatura Valvole termostatiche HR91

priva di schermo, ma più compatta ed elegante

In entrambi i casi si tratta di valvole connesse in radiofrequenza a 868MHz: inviano la temperatura ad intervalli regolari e ricevono istruzioni di comportamento per agire in apertura o chiusura dell’acqua, il tutto a seguito di una sincronizzazione intelligente con l’azione della caldaia. Un lavoro integrato delle varie componenti, insomma, per creare le migliori condizioni possibili con il minor dispiego di energia.

Intelligenza e risparmio

Evohome Shop mette inoltre a disposizione una serie di termostati (sia cablati che wireless, così da poter valutare quello preferibile in base all’impiantistica esistente o alle opere necessarie) per la registrazione della temperatura sfruttando una serie di funzionalità avanzate. Si tratta di strumenti standalone utili ad evolvere il concetto tradizionale di termostato.

I dispositivi intelligenti della gamma Evohome Shop non necessitano in configurazione standard di una connessione. In questo si distinguono pertanto da gran parte dei sistemi disponibili sui marketplace generalisti, dove la gestione dei dati viene ad essere quasi prevalente in termini di business rispetto alla gestione del benessere del cliente. Un sistema on premise offre vantaggi indubbi: non occorre mettere in conto i costi di una connessione (soprattutto quando si tratta di una seconda casa); il benessere non dipende dai capricci della connessione esistente; la programmazione non può essere violata dall’esterno attraverso incursioni informatiche o password perdute; tutte le informazioni sono gestite in loco e non risiedono pertanto su alcun server ad uso e consumo di multinazionali terze.

Se il Black Friday è un’occasione immediata di risparmio, le detrazioni fiscali sono un’opportunità ulteriore da cogliere al volo. Grazie all’assistenza del team Evohome Shop, ordine e procedura di pagamento sono seguiti in ogni passo per far sì che non si perda questa opportunità, aspetto che i marketplace generalisti non possono di certo offrire. La terza occasione di risparmio saranno i minori consumi conseguenti all’utilizzo intelligente del calore nel volume vissuto: che sia l’ufficio o sia la casa, saranno sufficienti semplici accorgimenti per fare di questa spesa un profittevole investimento.

L’ammortamento della spesa è questione di poco tempo, dopodiché sarà tutto guadagno netto. Ecco perché cogliere al balzo l’occasione del Black Friday di Evohome Shop è l’occasione migliore per sposare la causa della sostenibilità, ridurre i consumi della propria azienda e garantire un impatto minore dei costi energetici sui bilanci di fine mese.