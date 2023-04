Risparmio energetico: se hai queste lampadine cambiale subito

Se in casa hai ancora delle lampade alogene, non devi pensarci nemmeno un minuto: bisogna cambiarle. Il motivo è molto semplice: sebbene siano lampadine eccezionali in termini di luminosità, la loro tecnologia è ormai superata e cambiarle può portare ad un immediato risparmio energetico senza sacrificare alcunché in termini di luminosità. Per intendersi, al fine di evitare confusioni tra le sigle (nella fattispecie, quelle di cui stiamo parlando sono le alogene R7S), le lampadine che è opportuno cambiare sono quelle di questa forma:

Lampadine di questo tipo vengono “pizzicate” tra due morsetti a molla laterali, in grado di incastrarsi all’interno dei connettori alle estremità. Per sostituire lampadine di questo tipo sarebbe necessario modificare l’intero corpo lampada (poiché compatibile esclusivamente con questo formato e non con le lampadine tradizionali), oppure si può scegliere una tipologia di lampadine LED studiate appositamente per sostituire le alogene.

Il progetto di sviluppo è stato lungo e per molto tempo le performance non sono state oggettivamente all’altezza della luminosità che le alogene (ampiamente utilizzate per tesate, piantane, applique) sono invece da sempre in grado di erogare. Oggi, però, le soluzioni ci sono tutte: l’attacco è il medesimo, la luminosità è del tutto compatibile, la gradevolezza della tonalità cromatica è assicurata. In più, in queste ore, c’è uno sconto disponibile su Amazon che consente di effettuare una sostituzione oltremodo conveniente e iniziare immediatamente a tagliare i consumi:

La lunghezza è importante poiché esistono due modelli differenti con il medesimo attacco, il che potrebbe portare a facile confusione. In questo caso stiamo parlando dei modelli alogeni R7S ad alta luminosità con lunghezza complessiva da 118 millimetri, che Philips è in grado di sostituire con una “pannocchia” da 14W che produce l’equivalente di una lampadina da 120W.

La lampadina è disponibile per 27,99 euro (-22% in queste ore), ha una durata stimata di 15 anni, eroga luce bianca ed è dimmerabile. Il fatto che sia possibile ottenere un risparmio netto del 90% nei consumi significa che il costo della lampadina si ripaga in pochissimo tempo, dopodiché diventa risparmio effettivo che, moltiplicato su più punti luce, può fare la differenza in bolletta.

Una volta accesa la luce non ci si accorgerà di alcuna differenza. Nel conto di fine mese, invece, la differenza sarà estremamente luminosa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.