Risparmio energetico: questa valvola smart è in sconto del 73%

Al prezzo stracciato di soli 15,90 euro, questa valvola termostatica intelligente è un acquisto quasi obbligato se sei alla ricerca del dispositivo giusto per garantirti un risparmio energetico in questo rigido inverno: garantisce una diminuzione fino al 30% dei costi in bolletta per la regolazione della temperatura nelle stanze della casa. Si tratta del modello TP-Link Kasa KE100, prodotto da uno dei marchi leader nel mercato delle soluzioni per la domotica e proposto oggi in sconto del 73% da Amazon rispetto al listino ufficiale. Il risparmio è notevole

TP-Link Kasa KE100, la valvola termostatica intelligente

È compatibile con Alexa e Assistente Google per i comandi vocali, può essere controllata da remoto attraverso un’applicazione su smartphone, supporta le routine personalizzate per impostare i programmi di riscaldamento in base alle tue esigenze e integra la protezione antigelo che evita danni alle tubazioni. L’installazione è semplice, alla portata di tutti e nella confezione sono inclusi ben 6 adattatori (di tipo RA, RAV, RAVL, GIA, M28 e CAL) così da poterla posizionare su ogni impianto. Per saperne di più dai uno sguardo alla descrizione completa.

Ricapitolando: lo sconto del 73% ti permette di acquistare la valvola termostatica intelligente TP-Link Kasa KE100 al prezzo di soli 15,90 euro invece di 59,99 euro. Non c’è bisogno di coupon o codici promozionali, devi solo metterla nel carrello per approfittarne.

Hai un abbonamento Prime attivo? Per te c’è anche la consegna gratis assicurata in pochi giorni se effettui l’ordine in questo momento. Il voto medio ottenuto da oltre 1.600 recensioni sull’e-commerce è superiore a 4/5. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile l’offerta.