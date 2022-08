Risparmio facile: metti da parte i tuoi soldi investendo in ETF

L’inflazione è diventata un tema centrale negli ultimi mesi, raggiungendo secondo gli ultimi dati l’8,9%, si tratta dei livelli più alti registrati negli ultimi 25 anni. Le pressioni sui prezzi si sono accentuate per effetto della ripresa economica post-Covid, caratterizzata dall’aumento del costo delle materie prime e dall’incremento dei consumi.

Tra gli strumenti che possiamo utilizzare per combattere l’inflazione e poterci permettere di disporre di maggiore potere di acquisto in futuro, troviamo gli ETF.

Gli ETF sono fondi di investimento quotati sui mercati. Quando si acquista un EFT, come accade per tutti i fondi, è come se si comprasse un paniere di titoli.

Gli ETF nel dettaglio

La sigla ETF sta per Exchange Traded Fund e si riferisce ad una categoria di fondi comuni di investimento gestiti in modo passivo, ovvero senza un gestore umano a decidere modalità e proporzione dell’investimento.

Gli ETF hanno il fine di replicare l’andamento di un determinato mercato di riferimento rappresentato da un indice. (L’indice non è altro che un paniere di titoli il cui valore è calcolato come la somma del valore dei titoli da cui è composto.)

Grazie a questi strumenti gli investitori possono differenziare il loro portafoglio per aree geografiche o per settori, senza dover acquistare tutte le azioni che compongono l’indice sottostante.

Il valore dell’ETF si muove quindi seguendo il suo sottostante quotato sui mercati, per esempio un indice azionario o una materia prima con l’obiettivo di sovraperformare il sottostante che segue.

