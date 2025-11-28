Risparmio immediato di 80 euro sul piano Premium di TotalAV

Tra phishing, ransomware e siti fraudolenti sempre più sofisticati, navigare in rete senza un antivirus moderno significa esporsi a rischi evitabili. TotalAV propone una soluzione accessibile con uno sconto di 80€ sul piano Premium 2026, portando il prezzo del primo anno a 19€ invece di 99€. Un modo concreto per mettersi al sicuro senza dover affrontare costi elevati o configurazioni complesse.

Riconoscimenti e difesa in tempo reale contro le minacce

La forza del piano Premium sta nella combinazione fra leggerezza e capacità di rilevamento. Le analisi indipendenti confermano un tasso di individuazione del malware del 100% e zero falsi positivi (VB100 – Febbraio 2025). La protezione in tempo reale controlla download, file eseguibili e attività potenzialmente sospette, mentre WebShield filtra siti contraffatti e pagine di phishing prima ancora che possano rappresentare un rischio. Gli aggiornamenti orari delle definizioni mantengono la barriera sempre attuale.

Ottimizzazione del sistema e strumenti extra integrati

TotalAV Premium include anche funzioni utili per mantenere il dispositivo efficiente. Pulizia del disco, rimozione dei file duplicati, gestione della cronologia del browser e disinstallazione sicura delle app rendono più fluido l’uso quotidiano, soprattutto su dispositivi datati o molto utilizzati. La compatibilità copre Windows, macOS, iOS e Android, permettendo di proteggere fino a tre dispositivi con un unico abbonamento. Chi desidera potenziare la sicurezza può aggiungere una VPN, un gestore password o Adblock avanzato.

Un’offerta che unisce risparmio e funzionalità reali

Il prezzo ridotto rende il piano Premium un’opzione interessante per chi cerca un equilibrio tra qualità, affidabilità e semplicità. A 19€, la copertura include strumenti che spesso altri vendor vendono separatamente, come scanner avanzati, ottimizzazioni e protezioni cloud. Il risultato è un pacchetto completo, adatto a chi vuole una difesa costante senza complicazioni tecniche o costi aggiuntivi inattesi.Per conoscere l’offerta completa di TotalAV Premium clicca qui.