Risparmio immediato di 80 euro sul piano Premium di TotalAV

TotalAV Premium 2026 offre protezione avanzata a 19€, con rilevamento perfetto del malware, WebShield, ottimizzazioni e strumenti multipiattaforma. Un pacchetto completo con uno sconto significativo.
Tra phishing, ransomware e siti fraudolenti sempre più sofisticati, navigare in rete senza un antivirus moderno significa esporsi a rischi evitabili. TotalAV propone una soluzione accessibile con uno sconto di 80€ sul piano Premium 2026, portando il prezzo del primo anno a 19€ invece di 99€. Un modo concreto per mettersi al sicuro senza dover affrontare costi elevati o configurazioni complesse.

Naviga in sicurezza con TotalAV

Riconoscimenti e difesa in tempo reale contro le minacce

La forza del piano Premium sta nella combinazione fra leggerezza e capacità di rilevamento. Le analisi indipendenti confermano un tasso di individuazione del malware del 100% e zero falsi positivi (VB100 – Febbraio 2025). La protezione in tempo reale controlla download, file eseguibili e attività potenzialmente sospette, mentre WebShield filtra siti contraffatti e pagine di phishing prima ancora che possano rappresentare un rischio. Gli aggiornamenti orari delle definizioni mantengono la barriera sempre attuale.

Ottimizzazione del sistema e strumenti extra integrati

TotalAV Premium include anche funzioni utili per mantenere il dispositivo efficiente. Pulizia del disco, rimozione dei file duplicati, gestione della cronologia del browser e disinstallazione sicura delle app rendono più fluido l’uso quotidiano, soprattutto su dispositivi datati o molto utilizzati. La compatibilità copre Windows, macOS, iOS e Android, permettendo di proteggere fino a tre dispositivi con un unico abbonamento. Chi desidera potenziare la sicurezza può aggiungere una VPN, un gestore password o Adblock avanzato.

Un’offerta che unisce risparmio e funzionalità reali

Il prezzo ridotto rende il piano Premium un’opzione interessante per chi cerca un equilibrio tra qualità, affidabilità e semplicità. A 19€, la copertura include strumenti che spesso altri vendor vendono separatamente, come scanner avanzati, ottimizzazioni e protezioni cloud. Il risultato è un pacchetto completo, adatto a chi vuole una difesa costante senza complicazioni tecniche o costi aggiuntivi inattesi.Per conoscere l’offerta completa di TotalAV Premium clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 nov 2025

Lucrezia Cerbara
28 nov 2025
