Risparmio in bolletta e relax con questa ciabatta intelligente

Oggi vogliamo suggerirti un ottimo strumento per gestire al meglio le apparecchiature elettroniche in casa e non solo. Si tratta della Ciabatta Intelligente Refoss, un pratico accessorio dotato di connessione Wi-Fi che consente di comandare a distanza i dispositivi collegati e risparmiare sulla bolletta.

Ciabatta Intellingente Refoss: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto semplice, si tratta di una ciabatta con 3 prese Schuko e 4 porte USB per la ricarica dei dispositivi mobili. La scocca è realizzata completamente in ABS, in grado di ritardare l’incendio in caso di corto circuito. Tuttavia, non manca una protezione per il sovraccarico che impedisce i picchi di tensione proteggendo le apparecchiature connesse alla rete elettrica. Ogni porta Schuko è gestibile individualmente, mentre le 4 porte USB funzionano simultaneamente, ma è comunque possibile accenderle o spegnerle.

Naturalmente, a fare la differenza sono le funzionalità smart di questa ciabatta. Il dispositivo è infatti compatibile con Amazon Alexa, Google Home ed IFTTT. In questo modo è possibile gestire le porte direttamente con la propria voce attraverso i dispositivi per la smart home con Amazon Echo Dot o Google Nest. Naturalmente non manca l’applicazione dedicata che offre diverse feature interessanti come il timer. Potrai così impostare una fascia oraria in cui accendere le prese o perfino creare un calendario. Il tutto in maniera estremamente semplice, grazie ad un’installazione guidata direttamente dall’app che ti permetterà in pochi minuti di configurare il tutto.

Grazie ad un coupon di 10 euro attivabile direttamente dalla pagina prodotto, la ciabatta intelligente può essere acquistata su Amazon a soli 21,99 euro.