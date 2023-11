Rivedi Dragon Ball Z in streaming su Prime Video

La saga di Dragon Ball Z è un tuffo al cuore per milioni di italiani cresciuti tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila con il mito di Goku e delle sfere del Drago. Da pochi giorni i 35 episodi della prima stagione sono disponibili su Prime Video, la piattaforma streaming di Amazon, disponibile per 30 giorni in prova gratuita.

La serie riprende cinque anni dopo il 23° torneo Tenkaichi, con Goku che vive in montagna insieme alla moglie Chichi e il piccolo Gohan. La tranquillità degli ultimi anni viene interrotta all’improvviso dall’arrivo di un’astronave, in missione sulla Terra per trovare un certo Kaarot, che altri non è se non Goku.

Tutti i 35 episodi della prima stagione di Dragon Ball Z sono disponibili su Amazon Prime Video, dove sempre in questo mese di novembre ha fatto il suo debutto anche il primo capitolo di Dragon Ball.

Questa prima stagione si conclude con il primo epico scontro tra Goku e Vegeta, in seguito al sacrificio di Junior (e del Supremo) per salvare Gohan.

Tutti gli appassionati di Dragon Ball possono ora rivedere i leggendari primi episodi di Dragon Ball Z in streaming grazie a Prime Video. Il servizio streaming di Amazon è offerto in prova gratuita per 30 giorni, con la possibilità di annullare il rinnovo in qualsiasi momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.