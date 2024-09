Rivenditore Ehiweb: così la tua azienda può arricchire la sua offerta

Quando ci si relaziona con le piccole aziende per proporre loro servizi di vario tipo, in modo particolare in termini di comunicazione di prodotto o di brand, spesso ci si trova rapidamente a gestire elementi collaterali sui quali troppe organizzazioni sono poco informate e, di conseguenza, poco organizzate. Chiunque abbia a che fare con il mondo delle PMI, soprattutto, ben conosce questo tipo di realtà: imprese che ignorano i vantaggi di un servizio VoIP, che non conoscono i pregi di un sistema di SMS per coinvolgere e contattare nuovi clienti, che si adeguano a connettività a basso potenziale senza conoscere i vantaggi imprescindibili di una vera connessione in fibra. Proprio laddove questi strumenti possono facilmente trasformarsi in valore, per inettitudine o per scarsa conoscenza si tende spesso a non investire adeguatamente. Questo problema può però facilmente diventare un’opportunità sia per l’azienda, sia per chi è in grado di fornire la giusta consulenza e la giusta proposta.

Nasce su questo presupposto l’iniziativa con cui Ehiweb, storico ed affidabile provider nazionale, apre le porte a nuove partnership che, attraverso formule differenziate di collaborazione, consentono di aumentare la monetizzazione mettendo semplicemente in ballo reti di clienti già in essere. Sono due le formule attraverso cui è possibile avviare la propria collaborazione con Ehiweb:

Ehiweb Business Partner

Massima libertà per ricavarne il massimo vantaggio: ogni singolo servizio Ehiweb può essere rivenduto tramite il programma di Business Partner, accrescendo così sia i propri introiti (aumenta il guadagno netto possibile per ogni singolo cliente), sia la profondità del rapporto con il cliente medesimo. Il tutto senza vincoli né ostacoli, lasciando spazio soltanto alle opportunità:

nessun costo iniziale, nessun investimento richiesto, nessun impegno che comporti oneri all'ingresso

pieno supporto dell'Account Manager Ehiweb dedicato, così da poter fornire sempre risposte esaustive ed affidabili ai propri clienti

Di fatto viene a crearsi un sistema di referral: in qualità di Business Partner, si ottiene un codice che i propri clienti andranno ad utilizzare per registrarsi ai servizi Ehiweb e, attraverso un link personale, si possono indirizzare i clienti stessi che potranno atterrare direttamente sulla pagina del servizio desiderato. Un cookie traccia il cliente per 15 giorni, tempo entro il quale il cliente rimane monitorato ed ogni acquisto effettuato entro questo lasso di tempo determina un guadagno per chi ha fornito codice o link di registrazione.

Ogni qualvolta si supera la soglia dei 50 Euro, a cadenza mensile si riceve un’email che invita ad emettere fattura per l’importo totalizzato, andando così ad incassare immediatamente il credito maturato. La propria azienda, inoltre, comparirà tra quelle dedicate ai rivenditori Ehiweb, contrassegnando la serietà della reciproca collaborazione.

Formalmente, ogni contratto avviene tra Ehiweb ed il cliente finale: il partner che procaccia il cliente ottiene da parte sua una revenue predefinita senza carichi di lavoro ulteriori. Non v’è alcun costo di startup per entrare nel programma ed ogni altro aspetto (marketing, segreteria, fatturazione, identificazione utente, assistenza) sono completamente a carico di Ehiweb. Di fatto si tratta di proporre ai propri clienti un’estensione dei servizi forniti, guadagnando quindi sulle vendite realizzate grazie alla partnership che ne definisce il servizio.

Ehiweb wholesale

Il programma Wholesale implica un impegno più radicale in termini di rivendita dei servizi. In questo caso, infatti, l’azienda può scegliere di rivendere in modo diretto i servizi Ehiweb, direttamente a nome proprio, entrando così più intensamente a contatto con il cliente ingaggiato. Formalmente viene a definirsi un accordo quadro tra Ehiweb e l’azienda, dopodiché quest’ultima avrà la possibilità di rivendere servizi al cliente finale caricandosi di ogni aspetto: dal marketing alle questioni amministrative, passando per fatturazione, GDPR e quant’altro.

Un piccolo costo di startup consente di dare il via a questo tipo di collaborazione, ma si accede a listini agevolati (che abilitano il guadagno conseguente) e si ha a disposizione un pannello autonomo di caricamento degli ordini, nonché la possibilità di determinare offerte dedicate per i clienti finali. La formula è di tipo “white label”, dunque – al netto dei costi di acquisizione del servizio – si ha piena libertà di azione nei confronti della clientela.

Sono tre i servizi che è possibile mettere a disposizione del cliente:

Fibra

consente di rivendere connessioni in fibra facendo leva sulla storicità, l’affidabilità e la qualità di un Internet Service Provider come Ehiweb. Non si tratta soltanto di fornire connessioni qualitative in termini tecnici, ma anche di garantire tempi di risoluzione dei guasti nettamente migliori rispetto alla media.

diventare rivenditori wholesale di servizi VoIP significa poter fornire numerazioni geografiche, personalizzare i listini, accedere ad una piattaforma riservata per la gestione del traffico prepagato, fornire portability e tutto ciò sull’intero territorio nazionale.

Grazie alla piattaforma BeSMS è possibile fornire pacchetti e servizi di invio SMS di grande utilità per servizi online. La piattaforma consente anche di gestire la ricezione degli SMS tramite GSM Gateway, permette di validare all’istante i numeri di telefono e si rivela estremamente affidabile ed efficiente in termini di scalabilità, routing dinamico e load balance tra più provider.

Fibra, VoIP, SMS: in tutti e tre i casi si tratta di servizi di qualità per i quali Ehiweb garantisce piena e continuativa assistenza. In mano si ha pertanto un prodotto di valore, con il quale creare un rapporto fiduciario con i clienti e poter così costruire un lavoro remunerativo e soddisfacente anche sul lungo periodo. A monte, infatti, si attinge ad un’offerta wholesale che ha alle spalle una lunga tradizione sul mercato ISP: aziende e privati fanno parte del bacino potenziale di utenza interessata, alla quale è possibile garantire servizi di qualità attraverso offerte personalizzate ed un rapporto dedicato da coltivare nel tempo.

I vantaggi di una collaborazione

Quando aumenta la soglia della monetizzazione, aumenta la redditività complessiva delle proprie attività e questo è un vantaggio competitivo che fa la differenza: di fatto è come ampliare il perimetro delle proprie vendite senza tuttavia dover sopportare alcun costo per i Business Partner (o con una startup su misura per i Wholesaler) sicuramente senza alcuna nuova assunzione, né alcun impegno in termini di formazione.

L’opportunità è valida per qualunque azienda abbia già una propria rete di clienti all’attivo o voglia ampliare quella in essere. Dal provider al fornitore di servizi, dalla software house all’agenzia di comunicazione: i servizi Ehiweb rappresentano una componente complementare dell’offerta potenziale e possono pertanto diventare, molto semplicemente, una forma di reddito supplementare.

Per conoscere meglio i diversi piani per diventare Rivenditore di Ehiweb è possibile visitare la pagina dedicata, oppure entrare in contatto direttamente con l’azienda.

