Rivoluziona il tuo lavoro con Internxt: piani annuali al 75% di sconto!

Fotografie, video, documenti: con quanti file abbiamo a che fare ogni giorno? Sebbene smartphone e computer siano dispositivi durabili, non sono tuttavia esenti dai rischi. Basta un attimo: una caduta accidentale, un malware o un furto per perdere tutti i nostri preziosi dati. Per questo motivo la necessità di affidarsi a uno spazio di archiviazione cloud è diventata, negli anni, essenziale.

Sono tante le piattaforme che mettono a disposizione questo servizio, ma nessuna è sicura come Internxt: questa soluzione all’avanguardia è disponibile, grazie alla promozione a tempo limitato attiva, con uno sconto del 75% sul piano annuale da 2 TB. Il prezzo crolla così da 107,88 euro all’anno a soli 26,98 euro, rendendo l’archiviazione cloud ultra-sicura non più un lusso ma una realtà accessibile a tutti.

Internxt garantisce la sicurezza dei tuoi file: ecco come

Una delle preoccupazioni principali, quando si parla di archiviazione cloud, è proprio la sicurezza dei dati. In tal senso, Internxt si distingue dalla concorrenza per tre motivi:

Progettato per essere privato : la piattaforma non memorizza mai password o altri dati dell’utente. Ogni file è crittografato sia quando viene archiviato, che nel momento in cui transita verso il cloud;

: la piattaforma non memorizza mai password o altri dati dell’utente. Ogni file è crittografato sia quando viene archiviato, che nel momento in cui transita verso il cloud; Crittografia end-to-end , “zero-knowledge” AES-256 che ti assicura massima riservatezza. Tu sarai l’unico in grado di accedere ai tuoi dati;

, “zero-knowledge” AES-256 che ti assicura massima riservatezza. Tu sarai l’unico in grado di accedere ai tuoi dati; Open-source e trasparente: il codice sorgente di Internxt è pubblico su GitHub per essere revisionato, controllato e verificato da chiunque. La piattaforma non solo è conforme al GDPR, ma è stata anche verificata e certificata in modo indipendente dalla società Securitum.

Internxt non è soltanto sicurezza, ma anche funzionalità all’avanguardia. La piattaforma ti permette di archiviare e sincronizzare file da qualsiasi dispositivo: potrai così accedervi in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, ti basta una connessione. Potrai così eseguire il backup di tutti i tuoi dati più importanti, che siano di lavoro o personali. Inoltre, Internxt è compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi (incluso Linux), rendendolo una risorsa flessibile in grado di abbracciare un’ampia fetta di utenza.

La velocità senza limiti completa il pacchetto: il servizio offerto da Internxt, infatti, è ottimizzato e basato su server velocissimi sparsi in tutta l’Unione Europea, che ti garantiscono le migliori prestazioni.

La promozione in corso ti permette di accedere a uno sconto del 75% sul piano annuale da 2 TB di spazio di archiviazione: un buon compromesso per l’utente medio che desidera archiviare file di lavoro oppure personali. Lo sconto taglia il prezzo dai 107,88 euro di listino a soli 26,98 euro fatturati annualmente, rendendolo così un’ottima occasione per risparmiare. Tuttavia, la promozione ha una durata limitata: se sei interessato, ti consigliamo di approfittarne prima che scada.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.