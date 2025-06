Rivoluziona la tua beauty routine con lo styler per volume, ricci e lisci senza danni

Hai sentito che il calore è un nemico della salute dei capelli? Sei spaventata nell’utilizzare la piastra ma cerchi un dispositivo con il quale curare la tua acconciatura? Ecco la soluzione: lo styler Dyson Airwrap Origin, l’unico dispositivo in grado di creare ricci e onde simmetriche perfette senza rovinare i capelli. Oggi è in offerta con il 22% di sconto e puoi acquistarlo (o fare un regalo) a soli 349€.

3 ragioni per scegliere il Dyson Airwrap Origin

Styling “senza danni” da calore

Motore digitale Dyson da 110.000 giri al minuto

Set essenziale con tanti accessori

Prenditi cura dei tuoi capelli con lo styler Dyson Airwrap Origin

Lo styler Dyson Airwrap Origin utilizza getti d’aria a temperatura controllata (a meno di 150°C) per avvolgere e lisciare i capelli senza stressarli, contribuendo così a mantenere la lucentezza e la salute della fibra. Inoltre questo styler genera un flusso d’aria direzionato per rimuovere l’umidità e asciugare al meglio i capelli per prepararli allo styling.

Inoltre inclusi nella confezione troverai diversi accessori grazie ai quali utilizzare lo styler Dyson Airwrap Origin in qualsiasi occasione. Dall’accessorio multifunzione Pre-styler lisciante Coanda con il quale asciugare, definire e nascondere i baby hair al Cono lungo Airwrap da 30mm con il quale creare onde e ricci voluminosi in entrambe le direzioni passando per la Spazzola volumizzante rotonda che diffonde aria tra i capelli per dare volume, creando tensione per modellare i capelli mentre si asciugano.

Ideale per chi…

Ha capelli lunghi o sciolti e vuole onde morbide

Vuole uno styler professionale

Cerca un dispositivo che protegga la salute dei capelli

Lo styler Dyson Airwrap Origin è l’accessorio indispensabile da avere a disposizione per curare la propria acconciatura in maniera veloce, sicura e affidabile. Per te o come idea regalo, approfitta dello sconto del 22% per acquistarlo a soli 349€.