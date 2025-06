Roaming Ue e ferie estive: 5G per tutti con Lyca Mobile

Le persone che stanno organizzando il loro primo viaggio in Europa per le ferie estive devono sapere che non devono pagare tariffe aggiuntive per utilizzare il loro telefono, potendo usufruire delle stesse tariffe della loro offerta mobile qui in Italia. A questo proposito, ogni compagnia telefonica include nelle loro offerta un quantitativo di Giga dedicato esclusivamente al roaming in Ue.

La maggior parte degli operatori offre Giga in 4G, non il massimo forse per quanti oggi sono abituati a navigare alla velocità del 5G. Le eccezioni però esistono: tutti coloro che scelgono di passare a Lyca Mobile, indipendentemente dal loro operatore di provenienza, possono attivare l’offerta da 150 Giga su rete 5G Vodafone, più minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese. Tra le altre cose, la promozione include anche 2 mesi di rinnovo gratuiti e l’attivazione online a zero costi.

L’offerta di Lyca Mobile il roaming in Ue durante le ferie estive

Con l’offerta da 5,99 euro al mese di Lyca Mobile si hanno 150 Giga per navigare alla massima velocità del 5G Vodafone qui in Italia, più 8 Giga dedicati esclusivamente al roaming in Ue, da sfruttare magari durante le ferie estive in occasione di un viaggio in uno dei Paesi all’interno dell’Unione europea.

A tutto questo si sommano anche minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi. Le chiamate senza limiti sono valide anche in vacanza nell’Unione europea. Tra i servizi compresi c’è poi il Servizio Voce su 4G (VoLTE).

Vi confermiamo infine che l’offerta 5G di Lyca Mobile da 5,99 euro al mese, con due mesi di rinnovo gratuiti, è valida per un periodo di tempo limitato e si applica a tutti coloro che richiederanno la portatibilità del proprio numero da qualsiasi operatore telefonico.