roborock Q7 M5 il robot aspirapolvere lavapavimenti che lavora per te ora a 149€ su Amazon

Con roborock Q7 M5 smetti di pulire la casa perché è il robot aspirapolvere e lavapavimenti per eccellenza. Sarà lui a lavorare per te, ma a quale prezzo? Non preoccuparti, oggi Amazon ha sfornato un’offerta speciale che ti piacerà. Questo gioiellino è tuo per soli 149,99 euro, anziché 234,99 euro. Un ottimo sconto e un risparmio pazzesco per questo bolide della pulizia che vale molto di più.

Grazie alla sua tecnologia di aspirazione HyperForce da 10.000 Pa riesce a raccogliere senza alcuna fatica polvere, sporco, peli di animali domestici e detriti da tappeti, piastrelle e pavimenti duri. È in grado di raggiungere ed aspirare anche le particelle più profonde grazie alla sua tecnologia avanzata. Insomma, un compagno perfetto in casa che fa fatica al posto tuo senza faticare.

Inoltre, la spazzola principale è dotata di uno speciale sistema antigroviglio che non permette a peli e capelli di bloccare il suo lavoro e di rimanere incastrati nei suoi ingranaggi. In questo modo hai una casa pulita senza sforzi. L’aspirazione e la pulizia dei pavimenti avviene simultaneamente. Il panno staccabile consente di aspirare e lavare contemporaneamente.

Con la navigazione intelligente LIDAR non tralascia nemmeno un angolo. Le sue scansioni rapide gli permettono di creare mappe 3D precise in pochi secondi. Inoltre, essendo intelligente, riesce a trovare e generare il percorso di pulizia ottimale per la tua casa. Potrai visualizzare la mappa generata, aggiungere all’app mobili, oggetti di animali domestici e materiali della pavimentazione.

Insomma, il roborock Q7 M5 è il robot aspirapolvere e lavapavimenti che tutti vogliono. La cassetta raccoglipolvere e il serbatoio dell’acqua sono così generosi da permettere al robot di coprire efficacemente grandi aree, garantendo così fino a 150 minuti di pulizia continua su una superficie di 210 metri quadrati con una singola ricarica. Non perdere altro tempo. Ordinalo ora a soli 149,99 euro su Amazon.