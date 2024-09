roborock Qrevo Master: pulizie rivoluzionate dal robot 2in1 (sconto 300€)

Un elettrodomestico che si distacca dalla sua categoria grazie alle caratteristiche che lo rendono unico. roborock Qrevo Master è un assistente che in casa fa la differenza e si vede sin dal primo uso: con 2 funzioni a sua disposizione e tecnologie avanzate, le pulizie vengono rivoluzionate… in meglio! Su Amazon hai un doppio sconto di cui approfittare, spunta il coupon da cento euro e portalo a casa con 982,99€.

roborock Qrevo Master, un 2 in 1 che non ti aspettavi

Se cerchi un robot per le pulizie ormai è scontato leggere “2 in 1”. Tanti modelli aspirano e lavano i pavimenti, ma la vera domanda è: lo fanno come roborock Qrevo Master? Su questo ho seri dubbi. Prima di svelarti le tecnologie di cui è dotato il dispositivo in questione, ti faccio notare che arriva con la sua stazione di ricarica. Grazie a questa la batteria torna operativa ma anche: lavati i panni con acqua calda, asciugatura, svuotamento dei contenitori e riempimento dei serbatoi. Tu? Non devi fare niente se non programmarlo.

Qrevo è un geniale robot che si sposta in casa tua come se avesse occhi propri. Si infila sotto i mobili, evita le zone off limits, non si fa mettere i piedi in testa dagli ostacoli e pulisce ogni spazio in modo più che ottimo. Con la sua potenza d’aspirazione a 10000PA e il doppio panno rotante? Nessun tipo di sporco resiste al suo passaggio.

Puoi gestirlo comodamente da app dove viene creata la mappa della tua casa ma anche con la voce perchè compatibile con gli assistenti vocali come Amazon Alexa.

Extra sconto da 100€ su Amazon

Oggi è la tua occasione per acquistare roborock Qrevo Master. Si tratta di un investimento ma se vuoi un aiutante in casa, scegli lui che è competente. Collegati su Amazon dove lo trovi già in offerta ma spunta il coupon per un extra sconto di 100€. Prezzo finale di soli 982,99€.

Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.