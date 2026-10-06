Roborock Qrevo S5V a -42% per la Festa delle Offerte Prime

Vale la pena segnalare la Grande Offerta Prime su Roborock Qrevo S5V, il robot aspirapolvere e lavapavimenti che ti aiuterà a tenere pulita la casa. Per la Festa di Amazon che ha appena preso il via è in forte sconto a -42% rispetto al prezzo di listino ufficiale. Si tratta di una promozione disponibile su un numero limitato di unità, potrebbe andare sold out in fretta.

Evento Amazon: lo sconto su Roborock Qrevo S5V

Integra il sistema di aspirazione HyperForce da 12.000Pa alimentato da un motore senza spazzole per per rimuovere sporco, peli di animali e detriti ostinati da tappeti, moquette e pavimenti di qualsiasi tipo, con un flusso d’aria ottimizzato per agire anche negli angoli più stretti e sotto i mobili. Inoltre, ci sono la tecnologia Zero-Aggrovigliamento, il design FlexiArm con doppio mop rotante e il dock intelligente all-in-one con asciugatura che svuota automaticamente la polvere in un contenitore per sette settimane, lava autonomamente i mop ed elimina gli odori. Il serbatoio dell’acqua si riempie automaticamente per pulire ininterrottamente 329 metri quadrati. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella scheda dedicata.

Grazie allo sconto del 42% lo puoi acquistare al prezzo di 349,99 euro invece di 599,99 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con la vendita curata dallo store ufficiale del marchio e la spedizione con consegue gratuita entro pochi giorni gestita da Amazon, attraverso la sua rete logistica. Il voto medio ottenuto da oltre 5.250 recensioni è molto alto: 4,4 stelle su 5.

Le offerte della Festa di Prime andranno avanti fino a domani, mercoledì 7 ottobre. Per partecipare basta avere un abbonamento Prime: attiva la prova gratuita e ottieni 30 giorni di accesso a tutti i vantaggi del servizio, compreso lo streaming di film e serie TV sulla piattaforma Prime Video.