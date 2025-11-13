roborock QV 35A il robot full optional in promo con Black Friday Anticipato

Su Amazon è arrivato il Black Friday in anticipo con tantissimi prodotti di alta qualità in offerta speciale a prezzi da sogno. Infatti, tra queste abbiamo scovato il fantastico roborock QV 35A, un robot aspirapolvere e lavapavimenti di altissima tecnologia in grado di rendere la tua vita più libera e leggera. Oggi è in offerta al 42% di sconto! Acquistalo immediatamente a soli 349,99 euro, invece di 599,99 euro.

Un risparmio esagerato per una spesa che ti ritornerà fin da subito una volta vista la sua incredibile utilità. In pratica, questo robot pulirà la casa per te. Non avrai più polvere né macchie sul pavimento. Potrai anche dire addio a capelli e peli grazie al sistema antigroviglio e alla potenza di aspirazione a 8000 Pa. Insomma, un vero e proprio gioiellino che tutti dovrebbero avere in casa per una vita più serena.

La sua stazione di ricarica effettua anche un autolavaggio del panno dopo che ha lavato i pavimenti. Inoltre, grazie all’asciugatura ad aria evita che questo prenda cattivi odori nel tempo. Il serbatoio del robot viene riempito automaticamente di acqua e detersivo per essere pronto per un nuovo lavaggio. Inoltre, dopo ogni aspirazione, la stazione di ricarica effettua lo svuotamento automatico della polvere.

La ricarica è il 30% più veloce rispetto agli altri modelli, garantendoti così un lavoro costante e con pause più brevi se hai una casa grande da pulire. La mappatura è professionale e i sensori sono in grado di riconoscere gli ostacoli ed evitarli. Acquista ora il roborock QV 35A a soli 349,99 euro, invece di 599,99 euro.