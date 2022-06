Robot aspirapolvere compatibile con Alexa: DOPPIO SCONTO con coupon

Sei in cerca di una soluzione pratica e che sia anche tecnologica per le pulizie di tutti i giorni? Ti consigliamo di non perdere questa doppia offerta di Amazon, che ti permette di acquistare un robot aspirapolvere con mappatura, ricarica automatica, connettività WiFi e controllo tramite Alexa ad un prezzo ridicolo.

Listato a 209,99€, con un taglio del 5% a cui aggiungere un coupon per un ulteriore sconto di 60€ lo paghi in pratica solo 139,99€. Un vero e proprio regalo considerate tutte le funzioni a tua disposizione. Per applicare il codice sconto, ricordati di spuntare la voce apposita che trovi sotto il prezzo di vendita prima di procedere all’acquisto.

Robot aspirapolvere: mappatura, Alexa, WiFi e ricarica automatica

Il robot aspirapolvere Emma si presenta con il doppio della potenza di aspirazione (3000 Pa) rispetto la maggior parte dei concorrenti ed è in grado di raccogliere la polvere, le briciole, i peli di animali domestici e molto altro ancora in un solo passaggio. Risparmi tempo e fatica di pulizia, potendoti dedicare più facilmente ai tuoi hobby.

Il tutto funziona grazie ad una tecnologia di navigazione intelligente all’avanguardia, che lo rende 3 volte più veloce dei principali robot aspirapolvere. Emma è in grado di mappare la tua casa per il miglior percorso di pulizia e per aggirare al meglio tutti gli ostacoli. Se hai delle scale, non temere, perché il robot è capace di riconoscere i pericoli ed evitare cadute accidentali.

Tra le numerose funzioni a tua disposizione trovi la possibilità di impostare un programma specifico oppure di gestire tutto tramite Alexa, se disponi di un assistente vocale in casa. L’autonomia può arrivare fino a 2 ore di esercizio, con Emma che ritorna automaticamente alla docking station per le sue operazioni di ricarica.

Approfitta allora di questo doppio sconto e acquista il robot aspirapolvere Emma a soli 139,99€ invece di 209,99€. Prima di pagare, ricordati di applicare l’apposito coupon da 60€, che trovi proprio sotto al prezzo di vendita.

