Robot aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi in SUPER SCONTO

Xiaomi Robot Vacuum E12: aspirapolvere e lavapavimenti, serve altro?

Dotato di una potente ventola di aspirazione da 4.000 Pa, questo robot garantisce una pulizia efficace in una sola passata. Con 4 livelli di aspirazione regolabili, è in grado di eliminare polvere e residui, comprese le particelle più sottili. La batteria offre un’autonomia fino a 110 minuti, coprendo agevolmente le esigenze quotidiane.

La pulizia assistita multidirezionale raggiunge anche gli angoli più difficili grazie a componenti di alta qualità come la spazzola laterale, la spazzola principale e il filtro per il contenitore della polvere. Inoltre, il serbatoio dell’acqua intelligente con 3 livelli di flusso regola automaticamente lo scarico dell’acqua in base al tipo di pavimento.

Controlla e programma le pulizie in modo facile e intelligente tramite l’app Xiaomi Home, anche quando sei fuori casa. Supporta il controllo vocale con Google Home e Amazon Alexa, rendendo l’esperienza ancora più comoda.

Il percorso di pulizia a zigzag e i sensori integrati migliorano l’efficienza e garantiscono adattabilità anche in ambienti complessi. Ricevi notifiche vocali in tempo reale per tenere traccia del processo di pulizia, offrendo un controllo completo sulla pulizia della tua casa.

Non perdere l’opportunità di regalare o regalarti questa potente e intelligente soluzione di pulizia. Acquista ora e goditi una casa sempre pulita e accogliente.

