ROBOT aspirapolvere, lava anche i pavimenti e costa il MINIMO (-120€)

Non c’è momento migliore di questo per acquistare un robot aspirapolvere, non solo per il prezzo conveniente ma anche perché in estate chi ha la voglia di spazzare e lavare i pavimenti? Al solo pensiero mi viene da sudare.

Questo modello che ti propongo è uno dei migliori, ha entrambe le funzioni e tanto altro ancora. Conta che risparmi due volte se ti colleghi subito su Amazon perché approfitti sia di uno sconto che di un coupon, risparmio totale superiore ai cento euro. Prezzo finale? 139,90€ e ti togli un sassolino dalla scarpa.

Le spedizioni sono completamente gratuite e se hai Prime, ricevi il tuo nuovo gioiellino in uno o due giorni a casa.

Robot aspirapolvere: mai più senza un prodotto del genere

Intelligente e dotato di sensori ultra tecnologici, questo robot si muove in casa tua come se avesse occhi. Analizza la stanza e parte all’attacco potendo sia aspirare la polvere, i capelli, le briciole e tutto il resto ma anche lavare le superfici.

Sta a te scegliere come utilizzarlo e puoi farlo in due modi differenti: con l’applicazione che scarichi sullo smartphone o con la voce. Sì, è pienamente compatibile sia con Amazon Alexa che con Google Assistant.

Ti dirò, è abbastanza silenzioso e se non vuoi che vada in certe zone hai delle strisce di limitazione in confezione. In più è basso e compatto per potersi infilare in tutti gli spazi più angusti, persino sotto al mobile.

Veniamo al suo punto forte (oltre alla potenza di aspirazione) ossia alla batteria che ti regala un’autonomia di ben 200 minuti, caratteristica invidiabile da 3/4 dei modelli sul mercato.

Praticamente il tuo aiutante perfetto in casa, quindi cosa aspetti?

Collegati ora su Amazon e spunta il coupon per risparmiare due volte il ribasso iniziale. Paghi questo robot appena 139,90€ e ne rimani entusiasta. Le spedizioni sono veloci e gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.