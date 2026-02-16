Un robot cinese combatte con la spada: il video è virale

Doveva succedere prima o poi. Dopo anni di robot che caricano la lavastoviglie, ballano, piegano il bucato, cucinano, qualcuno in Cina ha avuto l’idea di dare una spada a un umanoide e vedere cosa succede. Il risultato non è un goffo tentativo di afferrare un oggetto appuntito, ma una coreografia marziale con affondi, salti, calci rotanti e fendenti eseguiti con una fluidità impressionante.

Il protagonista è L7, il robot umanoide di Robotera, ribattezzato dai media cinesi “Linghu Chong”, dal nome del leggendario spadaccino immaginario creato dal romanziere Jin Yong. La tecnica che esegue si chiama “Le Nove Spade di Dugu”, un altro riferimento alla stessa saga letteraria. La trovata di vestirlo da eroe della letteratura wuxia ha trasformato la demo in un fenomeno virale.

Il robot L7 di Robotera maneggia la spada in cinquantacinque modi diversi

Nel video condiviso da China News, L7 pratica affondi, calci acrobatici e fendenti con la spada in mano, senza mai impigliarsi, perdere l’equilibrio o fare quei movimenti a scatti che tradiscono i limiti della maggior parte dei robot umanoidi.

Il merito è dei 55 gradi di libertà, il numero di movimenti indipendenti che le articolazioni del robot possono compiere. Il braccio ne ha sette, la mano sola ne conta dodici. Per chi si stesse chiedendo se dobbiamo iniziare a preoccuparci, la mano umana ha 27 gradi di libertà. Abbiamo ancora un vantaggio tattico, ma il margine si riduce di demo in demo.

L7 non è un debuttante. È apparso per la prima volta a luglio 2025, sviluppato con il supporto dell’Università Tsinghua, e si era fatto notare per le sue capacità nella breakdance, piroette, mosse a terra, movimenti acrobatici che sembravano impossibili per una macchina. Robotera lo aveva presentato sottolineando sia l’agilità spettacolare sia le applicazioni pratiche in ambienti commerciali.

Il passo dalla breakdance al combattimento con armi bianche è stato breve. Che poi sia davvero utile dare una spada a un robot è un’altra questione, ma vuoi mettere il video di un robot umanoide che fa il samurai?…

La Cina ci sta dando dento con i robot

La Cina sta costruendo un ecosistema robotico che avanza a una velocità che i concorrenti occidentali faticano a eguagliare. La battuta che circola online è che, sebbene nel calendario cinese il prossimo sia l’anno del Cavallo, l’anno del robot armato potrebbe essere già cominciato…