Robot impara a fare interventi chirurgici guardando dei video

Un robot che impara a fare interventi chirurgici guardando dei video può sembrare fantascienza, invece è realtà. Dei ricercatori della JohnsHopkins University e della Stanford University hanno insegnato a un sistema chirurgico robotizzato a eseguire una serie di operazioni chirurgiche, semplicemente addestrandolo sui video di quelle procedure.

Robot da Vinci esegue operazioni chirurgiche imparando dai video

Per questo studio, il team ha usato il sistema chirurgico da Vinci. È un robot con delle braccia che di solito vengono manovrate a distanza da un chirurgo per svolgere azioni come tagliare, aspirare e ricucire. Grazie a questi sistemi, i chirurghi hanno un controllo maggiore e vedono i pazienti sul lettino come se ci avessero il naso sopra.

Usando una tecnica di apprendimento automatico chiamata “apprendimento per imitazione“, il team ha insegnato al robot da Vinci a fare tre cose che capitano spesso durante un intervento chirurgico: maneggiare un ago, sollevare i tessuti e ricucire. Il robot non solo ci è riuscito bene quanto un essere umano, ma ha anche imparato a correggere i suoi sbagli da solo.

“Ad esempio, se l’ago cade, lo raccoglie automaticamente e continua. Non è una cosa che gli ho insegnato a fare“, ha detto Axel Krieger, professore assistente presso la JHU e coautore di un documento sui risultati del team, presentato la scorsa settimana alla Conferenza sull’apprendimento dei robot.

Il robot usa la stessa tecnologia dei chatbot, ma per muoversi invece che per parlare

I ricercatori hanno addestrato un modello di intelligenza artificiale mixando l’apprendimento per imitazione con l’architettura di apprendimento automatico usata dai chatbot più famosi, come ChatGPT di OpenAI o Gemini di Google. Però, mentre i chatbot sono fatti per lavorare con il testo, questo modello utilizza la cinematica, che è un linguaggio usato per descrivere il movimento con numeri ed equazioni, per dirigere le braccia del robot chirurgico.

Per addestrare il modello, i ricercatori hanno usato centinaia di video registrati dalle telecamere montate sui “polsi” dei robot da Vinci durante veri interventi chirurgici.

Presto i robot potrebbero imparare a fare qualsiasi intervento?

Il team pensa che con il loro modello si possa insegnare a un robot a fare qualsiasi tipo di intervento chirurgico, molto più facilmente che programmare a mano ogni singolo movimento del robot, come si faceva prima. Secondo Krieger, uno dei ricercatori, questo potrebbe rendere realtà la chirurgia automatizzata molto prima di quanto si pensasse. Potrebbe essere una delle più grandi novità nella chirurgia robotica degli ultimi anni.

Ora i ricercatori della JHU stanno lavorando per insegnare a un robot a fare un intervento chirurgico completo con il loro metodo di apprendimento per imitazione. Ci vorranno ancora anni prima di vedere i robot operare al posto dei chirurghi, ma grazie a queste innovazioni, in futuro i trattamenti più complicati potrebbero diventare più sicuri e accessibili per i pazienti di tutto il mondo.