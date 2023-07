Robots: guarda in streaming il nuovo film di Amazon

Robots è il nuovo film disponibile da oggi in streaming gratis su Prime Video per tutti coloro che possono contare su un abbonamento Prime attivo (agli altri consigliamo di iniziare subito il mese di prova senza spese). Un po’ commedia, un po’ pellicola di fantascienza, ha ottenuto il rating 16+.

Guarda in streaming il nuovo film Robots

Dagli sceneggiatori di Borat, la storia è ambientata in un’America del futuro e vede i due protagonisti, Charles ed Elain, alle prese con le conseguenze negative di un loro piano: ingannare le persone nelle relazioni mediante repliche artificiali di loro stessi. Entrambi si trovano a dover fare i conti con lo stesso raggiro. Non anticipiamo altro per non rovinare la sorpresa. Di seguito la sinossi e il trailer ufficiale (nel nostro paese c’è il doppiaggio in italiano).

Charles è un playboy mentre Elaine è una gold digger. Arrivano a confrontarsi con le loro emozioni quando costretti ad allearsi per trovare i robots creati a loro immagine e somiglianza.

La regia è di Ant Hines, Casper Christensen. Nel cast di attori sono presenti, tra gli altri, Shailene Woodley, Jack Whitehall e Chelsea Edmundson. La durata del film è pari a 93 minuti.

