Roccat Elo X Stereo: le cuffie gaming di livello professionale a prezzo BOMBA

Quelle che ti suggeriamo in questo articolo sono cuffie gaming di grandissima qualità, che tornano oggi al loro minimo storico. Si tratta delle Roccat Elo X Stereo, un headset di livello professionale entry level, con tutte le funzionalità necessarie e la garanzia di un’azienda come Roccat.

Roccat Elo X Stereo: caratteristiche tecniche

Roccat rappresenta, infatti, un punto di riferimento in particolare per i giocatori PC. Il know-how dell’azienda è decennale e vanta alcuni dei prodotti più apprezzati dai gamer di tutto il mondo. In questo caso, però, la compatibilità delle cuffie si estende a tutte le piattaforme grazie al jack da 3,5 millimetri. Il design è pensato per un confort assoluto: il peso è ridotto al minimo indispensabile, senza trascurare la robustezza. L’archetto è realizzato in metallo, e presenta un sistema autoregolante a molla con un’imbottitura che riduce il peso sulla testa. I padiglioni sono imbottiti in memory foam, così da garantire un buon grado di comodità anche durante lunghe sessioni di utilizzo. Da questo punto di vista le Elo X sono sufficientemente comode da dimenticare di averle. Tuttavia, l’aspetto cruciale sono naturalmente funzionalità e qualità del suono.

I padiglioni ospitano due driver da 50 millimetri in grado di offrire un elevato livello di dettaglio, abbinato ad un suono ricco grazie ai bassi evidenti, ma mai invasivi. Questi consentono di percepire facilmente la provenienza dei nemici, mantenendo un grado di immersione decisamente elevato. Molto comodi i controlli sul padiglione che consentono di regolare il volume oltre che mutare il microfono al volo con un clic. Menzione particolare la merita proprio il microfono, direzionabile e staccabile che garantisce una voce chiara e cristallina per la chat vocale. Si tratta di un prodotto ideale per chi vuole spendere poco, ma ottenendo il massimo della qualità possibile. È proprio il prezzo, rispetto alla qualità offerta da Roccat, che fa di queste cuffie il miglior acquisto possibile.

Grazie ad uno sconto del 50%, le cuffie sono disponibili su Amazon a soli 23 euro. Ad un prezzo del genere è quasi impossibile trovare di meglio.