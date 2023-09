ROG Ally anche con processore AMD Ryzen Z1

A poco più di tre mesi dal debutto in Italia della versione di ROG Ally con processore AMD Ryzen Z1 Extreme, ecco la variante più entry level della console portatile con in dotazione l’unità AMD Ryzen Z1, che permette di risparmiare 100 euro. Il design e il resto del comparto hardware non cambiano, vale anche per il sistema di raffreddamento Zero Gravity progettato appositamente da ASUS.

AMD Ryzen Z1 per la nuova variante di ROG Ally

Con architettura Zen 4, si tratta di un’unità a 6 core e 12 thread abbinata a un chip per di calcolo grafico RDNA 3 che supporta appieno tecnologie di upscaling come FSR e RSR. Tra le altre specifiche tecniche trovano posto 16 GB di memoria LPDDR5 6400 MHz, 512 GB di storage PCIe Gen 4, uno slot microSD UHS-II per l’espansione e il moduli Wi-Fi 6E. Ancora, l’intera esperienza ruota attorno al display Full HD da 7 pollici e 120 Hz con FreeSync Premium e luminosità 500 nit.

La compatibilità è garantita con tutti i giochi Windows per l’utilizzo dei titoli posseduti su servizi come Una vasta libreria di giochi: ROG Ally supporta qualsiasi titolo compatibile con Windows e permette di utilizzare i giochi delle librerie più popolari come quelle di Steam, Epic, Xbox Game Pass e altre ancora.

La disponibilità della nuova variante di ASUS ROG Ally con processore AMD Ryzen Z1 è immediata. Al momento, può essere acquistata al prezzo di 699 euro (invece di 799 euro come per la versione con AMD Ryzen Z1 Extreme) attraverso l’eShop ufficiale di ASUS.

Insieme alla console, all’acquisto, è fornito un codice Xbox Game Pass Ultimate di tre mesi per accedere subito a centinaia di titoli senza ulteriori spese. Tra questi, anche ultime uscite AAA del calibro di Starfield di Bethesda Game Studios.

