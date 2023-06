Roland Garros 2023: guarda la finale Djokovic-Ruud in streaming

Il secondo slam del 2023 si disputa sulla terra rossa dello Stade Roland Garros di Parigi. La competizione, iniziata il 23 maggio, avrà il suo epilogo oggi, domenica 11 giugno, con la finale tra il terzo del ranking mondiale Novak Djokovic e il quarto Casper Ruud .

È la prima volta che si affrontano in una finale due specialisti della terra battuta, che hanno battuto in semifinale Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Djokovic punta al suo terzo trionfo a Parigi e al suo 23° slam, che lo renderebbe il più titolato di tutti i tempi nel tennis maschile. Ruud, invece, vuole conquistare il suo primo trofeo in uno dei quattro eventi più prestigiosi e il suo sesto successo sulla terra rossa.

Roland Garros 2023: come guardare la finale Djokovic-Ruud in streaming

Il modo più semplice e conveniente per seguire la finale di Roland Garros 2023 è acquistare il Pass Sport di NOW TV, il servizio di streaming on demand di Sky. Con il Pass Sport potrai accedere a tutti i canali sportivi di Sky, tra cui Eurosport, che trasmetterà in esclusiva la finale tra Djokovic e Ruud.

Il Pass Sport ha un costo in offerta di 9,99 euro per il primo mese e ti permette di guardare tutti gli eventi sportivi che vuoi su smart TV, PC, tablet o smartphone. Inoltre, potrai disdire in qualsiasi momento senza vincoli contrattuali. Se sei un appassionato di sport, non puoi lasciarti scappare questa offerta.

Perché usare NordVPN per guardare la finale in streaming

Se vuoi guardare la finale di Roland Garros 2023 anche quando sei all’estero, o se vuoi accedere a altri servizi di streaming che non sono disponibili nel tuo paese, ti consigliamo di usare NordVPN, il miglior servizio VPN sul mercato.

NordVPN ti permette di cambiare il tuo indirizzo IP e connetterti a server in oltre 60 paesi, così da poter navigare in modo sicuro e anonimo su internet. In questo modo, potrai sbloccare i contenuti geo-limitati e guardare la finale di Roland Garros 2023 su Eurosport o su altri canali stranieri che la trasmettono.

Inoltre, NordVPN ti offre la massima velocità e stabilità di connessione, così da evitare interruzioni o buffering durante lo streaming. E se hai bisogno di assistenza, puoi contattare il servizio clienti 24/7 via chat o email.

NordVPN ha una nuova offerta imperdibile: se acquisti un abbonamento di due anni, riceverai tre mesi gratis e uno sconto del 59%. E se non sei soddisfatto, hai 30 giorni per chiedere il rimborso.

Non perdere tempo e approfitta subito di questa offerta. Con NordVPN potrai guardare la finale di Roland Garros 2023 da qualsiasi parte del mondo, con la migliore qualità possibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.