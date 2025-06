Roland Garros 2025: le partite di oggi con la finale del doppio misto con Errani e Vavassori

La fase finale del Roland Garros 2025 è iniziata e ci sarà subito da tifare Italia con la finale del doppio misto che vedrà impegnati Sara Errani e Andrea Vavassori. I tennisti azzurri giocheranno alle ore 12 contro la coppia statunitense formata da Taylor Townsend ed Evan King. La coppia Errani/Vavassori punta a vincere il secondo major dopo gli US Open dello scorso anno.

Spazio anche alle semifinali femminili in singolo con Aryna Sabalenka, numero 1 del mondo, che affronta Iga Swiatek, campionessa in carica. Nell’altro incontro invece ecco Coco Gauff, numero 2 del torneo, che sfida la sorpresa Lois Boisson: la francese è la numero 361 del mondo. Tutte le partite saranno trasmesse da Eurosport che fa parte del pacchetto sport di NOW disponibile a partire da 14,99 euro al mese.

Ricapitoliamo dunque il programma completo di oggi:

Ore 12 – Errani/Vavassori (ITA) vs Townsend/King (USA) – Finale di doppio misto

Ore 15 – Sabalenka (RUS) vs Swiatek (POL) – Semifinale di singolo femminile

A seguire – Boisson (FRA) vs Gauff (USA) – Semifinale di singolo femminile

Grande attesa poi domani per le semifinali maschili con gli italiani Sinner e Musetti che affronteranno Djokovic e Alcaraz in sfide che si prospettano essere al cardiopalma. Non perderti neanche un minuto abbonandoti adesso al pass sport di NOW, che ti permetterà di vedere tutto in streaming a partire da soli 14,99 euro al mese.