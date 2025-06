Roland Garros: dove vedere Sinner-Bublik in streaming

Jannik Sinner punta la seconda semifinale consecutiva al Roland Garros: il numero uno al mondo giocherà oggi i quarti di finale contro Alexander Bublik, dopo aver eliminato con una rotonda vittoria Andrey Rublev. Il primo incontro tra i due sulla terra battuta che si sono già affrontati quattro volte, con tre successi a favore dell’italiano.

La partita si giocherà verosimilmente non prima delle 13.30 e potrai vederla in diretta streaming su NOW con il pass Sport, disponibile in offerta a 14,99 euro al mese se scegli il piano annuale.

Il programma completo di giornata prevede, in sequenza, a partire dalle ore 11:

Keys (USA) vs Gauff (USA)

Andreeva (RUS) vs Boisson (FRA)

Sinner (ITA) vs Bublik (KAZ)

