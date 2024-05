Roland Garros: segui la cavalcata di Sinner e degli altri italiani su NOW

Il cielo è azzurro sopra i campi del Roland Garros, a Parigi. Nella serata di ieri Jannik Sinner ha staccato il pass per il terzo turno, battendo agevolmente per tre set a zero l’idolo di casa Richard Gasquet: nel prossimo match l’azzurro affronterà il russo Pavel Kotov, intravedendo quantomeno il traguardo degli ottavi. L’altoatesino non è però l’unico azzurro che ben si sta comportando in Francia. La conferma arriva dal numero degli azzurri in campo nella giornata di oggi: dieci. Tra loro anche Arnaldi e Musetti, con il carrarino che chiuderà il programma odierno sfidando Monfils sul campo centrale.

Per vedere il Roland Garros in streaming è sufficiente sottoscrivere il pass Sport di NOW, che include tra le altre cose la visione di Eurosport 1 ed Eurosport 2. Al momento è in offerta a 14,99 euro al mese per dodici mesi invece di 24,99 euro, con un risparmio complessivo quindi di 120 euro in un anno.

Come vedere il Roland Garros in streaming

La diretta streaming del Roland Garros è visibile su NOW, la piattaforma che offre l’accesso all’intera programmazione live e on demand di Sky. Nello specifico occorre attivare il pass Sport, che include non solo l’intera stagione del circuito ATP Tour e WTA Tour, ma anche Wimbledon in esclusiva, l’Australian Open e il Roland Garros grazie alla diretta di Eurosport, le ATP Finals e la Davis Cup.

Protagonisti delle dirette di Eurosport 1 ed Eurosport 2 i nostri azzurri, su tutti Jannik Sinner, la cui marcia verso la conquista del primo posto del ranking procede a gonfie vele. Questa la programmazione di oggi:

Arnaldi-Muller sul campo 6

Darderi-Griekspoor sul campo 2

Errani-Navarro sul campo 3

Cocciaretto-Bucsa sul campo 5

Sonego-Zhang sul campo 12

Cobolli-Rune sul campo 14

Fognini-Paul sul campo 8

Zeppieri-Kokkinakis sul campo 10

Paolini-Baptiste sul campo 6

Musetti-Monfils sul campo centrale

Per attivare la promozione sul pass Sport di NOW collegati su questa pagina del sito ufficiale.