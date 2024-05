Roland Garros, Sinner-Gasquet: come vederla in streaming

Mercoledì 29 maggio a Parigi si giocherà l’incontro tra Jannik Sinner e Richard Gasquet valido per il secondo turno del Roland Garros. La sfida tra l’azzurro e il transalpino sarà trasmessa in streaming su NOW con il pass Sport.

La sottoscrizione del pass Sport consente di vedere l’intera programmazione sportiva in diretta e on demand di Sky: il Roland Garros rientra nell’offerta di Eurosport, i cui canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 sono inclusi nel pass citato qui sopra. In queste ore è possibile attivare il pass Sport in promo a 14,99 euro al mese per dodici mesi invece di 24,99 euro.

Come vedere Sinner-Gasquet in streaming (secondo turno Roland Garros)

La visione in streaming dell’incontro del Roland Garros tra Sinner e Gasquet richiede l’attivazione del pass Sport di NOW e il download dell’omonima app sul dispositivo dove si intende guardare il match. Subito dopo la sottoscrizione, l’utente potrà accedere alla programmazione sportiva di Sky.

Dopo aver superato in scioltezza per tre set a zero l’ostacolo Eubanks, Jannik dovrà verdersela con l’esperto giocatore di casa Gasquet, sempre temibile per via dell’esperienza accumulata nel circuito e soprattutto bellissimo da vedere per il suo rovescio a una mano, diventato nel corso degli anni un marchio di fabbrica. Nel primo turno il 37enne di Béziers ha sconfitto per tre set a zero il talentuoso Borna Coric (primi due set decisi entrambi al tie-break).

Per tutti gli appassionati di tennis, il pass Sport di NOW offre la visione di tutti i tornei ATP e WTA, più Wimbledon in esclusiva, il Roland Garros e l’Australian Open grazie alla partnership con Eurosport (diretta dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2). L’offerta in corso sul pass Sport è disponibile su questa pagina del sito nowtv.it.