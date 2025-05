Roland Garros: oggi Sinner contro Rinderknech

Dopo la sconfitta in finale agli Internazionali di Roma, Jannik Sinner è pronto a tornare in campo, questa volta sulla terra rossa del Roland Garros. Puoi vedere su Sky la partita e tutto il resto del torneo. Il numero 1 del ranking mondiale si trova subito a sfidare un padrone di casa, il francese Arthur Rinderknech. Non proprio un impegno agevole per Fox, inserito nella parte del tabellone insieme a Draper, Zverev e Djokovic.

Per il primo primo turno, gli altri italiani in gara sono Mattia Bellucci (match molto difficile contro l’americano Jack Draper), Francesco Passaro (se la vedrà con l’olandese Jesper de Jong), Flavio Cobolli (contro il croato Marin Cilic), Matteo Arnaldi (nella sfida con il canadese Felix Auger-Aliassime), Luciano Darderi (sul suo cammino lo statunitense Sebastian Korda) e Giulio Zeppieri (di fronte avrà Carlos Alcaraz). Si sono invece già qualificati per il secondo turno Lorenzo Musetti (incontrerà il colombiano Daniel Elahi Galan) e Matteo Gigante. Lo scorso anno, il trofeo del Grande Slam è finito nelle mani di Carlos Alcaraz, al termine di un match combattuto con Alexander Zverev.

Nel tabellone femminile, gli occhi sono ovviamente puntati su Jasmine Paolini, già qualificata per il secondo turno. In campo anche Lucia Bronzetti (contro la russa Ekaterina Aleksandrova). Lucrezia Stefanini è invece già stata eliminata dalla svizzera Jil Teichmann.

