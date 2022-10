Come vedere Roma-Betis in streaming (Europa League)

Roma-Betis vede i giallorossi scendere in campo contro la squadra che guida il gruppo C di Europa League. Gli uomini di Mourinho sono chiamati a una sfida di certo non semplice, con l’obiettivo di conquistare tre punti preziosi per il prosieguo nella competizione di fronte al proprio pubblico, in questa terza giornata del girone. Il pallone inizierà a rotolare sul terreno dell’Olimpico alle ore 21:00 di giovedì 6 ottobre.

Roma-Betis: guarda la partita in diretta streaming

È possibile guardare la partita in diretta streaming su DAZN. In alternativa, il match è trasmesso anche su Sky (canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252).

Per quanto riguarda le probabili formazioni, saranno quasi certamente questi gli 11 titolari mandati in campo da Mourinho al fischio d’inizio: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Celik, Matic, Cristante, Spinazzola, Zaniolo, Dybala e Abraham. Gli spagnoli dovrebbero invece rispondere con Rui Silva, Ruibal, Luiz Felipe, Gonzalez, Moreno, Akouokou, Carvalho, Luiz Henrique, Canales, Rodri e Iglesias.

La classifica del gruppo C vede proprio gli spagnoli del Betis guidare a pieno ritmo con 6 punti raccolti in due partite. Seguono i bulgari del Ludogorets e la Roma a pari merito con 3 punti, mentre in ultima posizione si trovano i finlandesi dell’HJK fin qui rimasti a secco.

È inoltre possibile guardare il match dall’estero, semplicemente connettendosi allo streaming attraverso un servizio come NordVPN (oggi al 65% di sconto). In questo modo, si ottiene un indirizzo IP italiano per la visione da una delle piattaforme elencate in precedenza.

